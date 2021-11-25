كلوب يتحدث عن تعدد أدوار محمد صلاح

الخميس، 25 نوفمبر 2021 - 13:43

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ليدز - كلوب

استشهد يورجن كلوب مدرب ليفربول بنجمه محمد صلاح حين تحدث عن أدوار زميله الياباني تاكومي مينامينو في لقاء بورتو بدوري أبطال أوروبا.

ولعب الثنائي كأساسي في الفوز على بورتو 2-0 ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات، لكن صلاح استبدل بعدما سجل هدفه في الدقيقة 70 من أجل الراحة.

وقال كلوب: "كنت سعيدا جدا بالطريقة التي لعب بها مينامينو، كان علينا فقط أن نرى كيف تسير المباراة في الثلث ساعة الأخيرة حين قمنا بالتغييرات وتعديل مراكز بعض اللاعبين داخل الملعب".

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وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "انتهى الأمر بوجود تاكومي في مركز الجناح الأيمن عقب خروج صلاح".

وتابع "حاول مينامينو أن يدافع وأن يقوم بالكثير من الأشياء في الهجوم، فهو لا يلعب كجناح فقط، مثل صلاح الذي يلعب في بعض اللحظات كجناح أيمن وفي أوقات أخرى كمهاجم وفي لحظات عديدة تجده في قلب منطقة الجزاء".

وأكمل الألماني "لقد أتيحت لبورتو بعض الفرص الخطيرة، خاصة الهجمات المرتدة على الجانب الأيسر وكان الدفاع أمامهم صعبا للغاية".

وأتم "لقد مروا بلحظات جيدة خلال اللقاء، لكنهم لم يسجلوا، سجلنا هدفين وسيطرنا على المباراة في الشوط الثاني بشكل أفضل. لذا، أنا سعيد جدا بهذا الأداء".

حقق ليفربول 5 انتصارات من 5 في المجموعة، حين افتتح تياجو ألكانتارا التسجيل بتسديدة صاروخية في الدقيقة 52، ثم أنهى صلاح المباراة عمليا بهدف رقم 17 هذا الموسم خلال 17 مباراة.

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