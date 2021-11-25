الإسماعيلي: توقف الدوري في صالحنا.. وبراون مميز للغاية

الخميس، 25 نوفمبر 2021 - 13:41

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي مع الزمالك أمام الإسماعيلي

يرى أشرف خضر عضو اللجنة الفنية بالإسماعيلي، أن توقف الدوري بعد الجولة السادسة لكأس العرب، مفيد للدراويش.

وقال خضر لإذاعة أون سبورت: "الأمور صعبة جدا مع أول 3 هزائم، وأول مباراة على ملعبك ضد الزمالك بطل الدوري".

واستدرك "لكن خوان براون يعمل بشكل جيد، وقدم أداء جيدا أمام الزمالك، وفي مباراة المقاولون لعبنا 70 دقيقة بعشرة لاعبين، إلا أن عمله التكتيكي كان جيد".

أخبار متعلقة
الإسماعيلي يحيل شكري نجيب للتحقيق.. واللاعب يعتذر لمجلس الإدارة إيقاف ظهير الإسماعيلي مباراتين وتغريمه 10 آلاف جنيه غياب ثلاثي عن الإسماعيلي قبل مواجهة المحلة

وأوضح "عرض علينا 3 مدربين، ورأينا أنه الأفضل، يتعامل مع اللاعبين نفسيا بشكل جيد، وهو عامل مهم جدا، والمدرسة الأرجنتينية متطورة جدا".

وشدد "نثق به، عملت مع 10 مدربين أجانب، وأرى أنه مدير فني مميز، وبالطبع يحتاج وقتا وبالطبع جودة اللاعبين".

وأكمل "تدريباته حديثة يركز فيها على الاستحواذ وليس الركض بكثرة فقط، نعلم أنه سيطور اللاعبين، متفهم، وسنه صغير، وبالطبع يحتاج تدعيم بعض المراكز لنتواجد في مكانة جيدة بالدوري".

وأوضح "مباراة المحلة ستكون صعبة جدا، فهو فريق قوي، وأسعار لاعبيه قليلة، ولكنهم يقدمون درسا في الإصرار والروح وبذل أقصى ما لديهم. نعاني من إصابات والطرد في المباراة الماضية، ولكن سنحاول استغلال إقامة المباراة على ملعبنا، وجاهزون نفسيا وبدنيا وفنيا".

وأتم "توقف الدوري في صالحنا، لأن المدرب الجديد يحتاج وقتا للعمل مع اللاعبين، سنكون من أكثر الفرق المستفيدة من هذا التوقف".

وتقدم الإسماعيلي إلى المركز الـ17 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري بالحصول على نقطته الأولى في الدوري ضد المقاولون العرب في الجولة الخامسة.

الإسماعيلي في الدوري أشرف خضر
نرشح لكم
تشكيل الدوري – عمرو جمال يقود هجوم فاركو.. ومابولولو أساسي مع الاتحاد وزير الرياضة ورموز الكرة يشاركون في تشييع جثمان جلال إبراهيم مدرب سموحة لـ في الجول: الأهلي لديه غيابات مؤثرة.. ونتمنى تكرار ما حدث الموسم الماضي الزمالك يعلن الحداد بسبب وفاة جلال إبراهيم.. وشارة سوداء أمام سيراميكا كليوباترا
أخر الأخبار
تشكيل الدوري – عمرو جمال يقود هجوم فاركو.. ومابولولو أساسي مع الاتحاد 4 دقيقة | الدوري المصري
كلوب ينفعل على صحفي بسبب تصريحات التقليل من أمم إفريقيا 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وزير الرياضة ورموز الكرة يشاركون في تشييع جثمان جلال إبراهيم 34 دقيقة | الدوري المصري
كلوب يتحدث عن تعدد أدوار محمد صلاح 47 دقيقة | المحترفون
الإسماعيلي: توقف الدوري في صالحنا.. وبراون مميز للغاية 49 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - الاتحاد المصري يلزم الأندية بعمل عقود للاعبات الدوري 56 دقيقة | رياضات أخرى
مدرب شتوتجارت: مرموش جاهز لمواجهة ماينز ساعة | الدوري الألماني
كأس العرب - العويران لـ في الجول: السعودية تظل مرشحة رغم اللعب بالشباب ساعة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعليق ساخر من كراوتش بعد معادلة صلاح لرقمه في الدوري الإنجليزي 2 ملف - طالع كل ما قاله مرتضى منصور في المؤتمر الأول بعد العودة إلى الزمالك 3 أول تصريح من مرتضى منصور لـ في الجول بعد عودته لرئاسة الزمالك 4 قائمة منتخب مصر لـ كأس العرب – استبعاد طارق حامد وأبو جبل.. وضم داوود وأسامة فيصل وعمر كمال