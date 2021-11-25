الإسماعيلي: توقف الدوري في صالحنا.. وبراون مميز للغاية

يرى أشرف خضر عضو اللجنة الفنية بالإسماعيلي، أن توقف الدوري بعد الجولة السادسة لكأس العرب، مفيد للدراويش.

وقال خضر لإذاعة أون سبورت: "الأمور صعبة جدا مع أول 3 هزائم، وأول مباراة على ملعبك ضد الزمالك بطل الدوري".

واستدرك "لكن خوان براون يعمل بشكل جيد، وقدم أداء جيدا أمام الزمالك، وفي مباراة المقاولون لعبنا 70 دقيقة بعشرة لاعبين، إلا أن عمله التكتيكي كان جيد".

وأوضح "عرض علينا 3 مدربين، ورأينا أنه الأفضل، يتعامل مع اللاعبين نفسيا بشكل جيد، وهو عامل مهم جدا، والمدرسة الأرجنتينية متطورة جدا".

وشدد "نثق به، عملت مع 10 مدربين أجانب، وأرى أنه مدير فني مميز، وبالطبع يحتاج وقتا وبالطبع جودة اللاعبين".

وأكمل "تدريباته حديثة يركز فيها على الاستحواذ وليس الركض بكثرة فقط، نعلم أنه سيطور اللاعبين، متفهم، وسنه صغير، وبالطبع يحتاج تدعيم بعض المراكز لنتواجد في مكانة جيدة بالدوري".

وأوضح "مباراة المحلة ستكون صعبة جدا، فهو فريق قوي، وأسعار لاعبيه قليلة، ولكنهم يقدمون درسا في الإصرار والروح وبذل أقصى ما لديهم. نعاني من إصابات والطرد في المباراة الماضية، ولكن سنحاول استغلال إقامة المباراة على ملعبنا، وجاهزون نفسيا وبدنيا وفنيا".

وأتم "توقف الدوري في صالحنا، لأن المدرب الجديد يحتاج وقتا للعمل مع اللاعبين، سنكون من أكثر الفرق المستفيدة من هذا التوقف".

وتقدم الإسماعيلي إلى المركز الـ17 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري بالحصول على نقطته الأولى في الدوري ضد المقاولون العرب في الجولة الخامسة.