مدرب شتوتجارت: مرموش جاهز لمواجهة ماينز

أعلن بيليجرينو ماتاراتسو المدير الفني لـ شتوتجارت جاهزيه مهاجمه المصري عمر مرموش لمواجهة ماينز في الدوري الألماني يوم الجمعة.

عمر مرموش النادي : شتوتجارت شتوتجارت

ويحل ماينز ضيفا على شتوتجارت ضمن الجولة 13 من الدوري الألماني.

وقال ماتاراتسو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "عمر مرموش وسيلاس وامانجيتوكا وكريس فوهريش جاهزون لخوض لقاء يوم الجمعة".

وأضاف "فيما سيغيب عن اللقاء كل من مارك أوليفر كيمبف ونويرو احمدا وإريك تومي بسبب الإصابة".

مرموش غاب عن المباريات الخمسة الأخيرة لفريقه بسبب إصابة في الكاحل، ولم يحقق شتوتجارت أي فوز منذ إصابة الدولي المصري.

وواصل المدرب الإيطالي "لقد قدمنا أداء جيدا أمام بروسيا دورتموند لكننا خسرنا، إذا قدمنا أداء مشابه يوم الجمعة سنحقق نتيجة إيجابية".

وأتم ماتاراتسو "بعد مباراة دورتموند تدربنا بشكل جيد وروح عالية رغم أننا لم نحصل على أي نقاط، وهذه علامة إيجابية".

رصيد شتوتجارت في الدوري الألماني متوقف عند النقطة العاشرة في المركز الـ16.

وشارك مرموش المعار من فولفسبورج هذا الموسم مع شتوتجارت في سبع مباريات، تمكن خلالهم من تسجيل هدف وصناعة هدفين.