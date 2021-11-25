كأس العرب - العويران لـ في الجول: السعودية تظل مرشحة رغم اللعب بالشباب

يثق سعيد العويران أسطورة منتخب السعودية الأسبق أن بلاده تظل مرشحة للفوز بلقب كأس العرب رغم قرار عدم اللعب بالمنتخب الأول.

وتستضيف قطر منافسات بطولة كأس العرب في الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وتقع السعودية في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات المغرب والأردن وفلسطين.

وقال العويران في تصريحات لـ FilGoal.com: "كأس العرب ستكون بطولة كبيرة وفرصة للعرب للتجمع في قطر".

وأضاف "سيمنح كأس العرب أيضا فرصة للوقوف على مدى استعداد قطر وملاعبها الرائعة لاستضافة كأس العالم، وسأتشرف بأن أكون ممثلا في البطولة كمحلل فني للمباريات".

وتابع أسطورة السعودية "مستوى البطولة سيكون مرتفعا ومن الصعب توقع البطل".

وعن أبرز الأسماء كشف العويران "منتخبات مثل السعودية وقطر ومصر والجزائر حظوظها قوية والبطولة ستكون فرصة ممتازة للتعرف على عدد من اللاعبين الرائعين".

وبسؤاله عن موقف السعودية بعد قرار اللعب بمنتخب الشباب شدد العويران "يظل المنتخب السعودي مرشحا للقب حتى بعد ذلك القرار".

وأضاف "اتحاد الكرة السعودي يرى ما هو في صالح المنتخب وبالطبع كنت أتمنى رؤية المنتخب الأول في مواجهة المنتخبات العربية".

واختتم العويران تصريحاته "في النهاية هي فرصة لإعطاء الخبرات لمنتخب الشباب".

وتفتتح السعودية مواجهاته باللعب ضد الأردن مساء يوم 1 من شهر ديسمبر المقبل.