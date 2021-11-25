جوارديولا: هذه هي أسباب الفوز على سان جيرمان

الخميس، 25 نوفمبر 2021 - 12:13

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - باريس سان جيرمان

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أسباب فوز فريقه المثير بنتيجة 2-1 على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وضمن سيتي التأهل لدور الـ16 حين قلب تقدم سان جيرمان بهدف لكيليان مبابي لفوز بهدفين سجلهما رحيم ستيرلنج وجابريل جيسوس ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كان الأداء مشابها تماما لمباراة باريس التي خسرناها قبل شهر. لكننا صنعنا هنا المزيد من الفرص في الشوط الأول".

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وأضاف "كنا شرسين بدون كرة، ودافعنا جيدا، لقد نجحنا فيما استهدفنا من المباراة".

وتابع الإسباني "لعبنا بشكل جيد حقا. النتائج في كرة القدم عشوائية. لا أحد يعرف ماذا سيحدث".

وأكمل "لديهم الكثير من الجودة، حاولنا الدفاع بعيدا عن مرمانا لأنهم يستطيعون فعل أي شيء".

وأردف مدرب برشلونة السابق "لديهم لاعبون جيدون لذا يمكنك أن تخسر مباراة كهذه. هم يتمتعون بالجودة، لقد عملنا بشكل جيد".

وواصل "باستثناء الدقائق الـ5 التي أعقبت هدفنا الثاني عندما شنوا الهجمات المرتدة، لم يتمكنوا من تشكيل خطورة على مرمانا مجددا لأن روبن دياش دافع جيدا حقا، لذلك أقدم التهاني للجميع".

وأتم "وصلنا إلى دور الـ16 وسنبذل قصارى جهدنا في فبراير ومارس من أجل التأهل إلى ربع النهائي".

الفوز ضمن لسيتي صدارة المجموعة الأولى وبطاقة التأهل لدور الـ16 قبل مباراة لايبزيج في الجولة الأخيرة.

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