مدرب سموحة لـ في الجول: الأهلي لديه غيابات مؤثرة.. ونتمنى تكرار ما حدث الموسم الماضي

الخميس، 25 نوفمبر 2021 - 12:06

كتب : هاني العوضي

أليو ديانج - الأهلي - سموحة

يرى هاني العجيزي المدرب العام لـ سموحة، أن فريقه يستطيع أن يكون ندا قويا للأهلي في مباراة الجولة السادسة من الدوري.

وقال العجيزي لـ FilGoal.com: "مباريات الأهلي صعبة لنا، وللأهلي كذلك. هي مباراة مهمة لنا وللأهلي أيضا. نحن نسير في الدوري بشكل جيد ولم نخسر حتى الآن".

وأضاف "الأهلي لديه غيابات مؤثرة مثل عمرو السولية وعلي معلول. هذا الثنائي يؤثر بشكل كبير على خطة موسيماني".

أخبار متعلقة
تشكيل الأهلي المتوقع – مفاضلة وحيدة قد تدفع بـ عمار حمدي أساسيا ضد سموحة الكشف عن حكام مباراتي سيراميكا كليوباترا مع الزمالك والأهلي وسموحة قائمة الأهلي - عودة طاهر وحمدي فتحي أمام سموحة.. وغياب السولية ومعلول

وأردف "أحمد سامي جهز اللاعبين نفسيا للمباراة، نريد أن نقدم مباراة كبيرة خاصة أننا كسبنا في القاهرة الموسم الماضي، ونتمنى أن يحقق الفريق نفس الأمر".

وأتم "سنكون ندا قويا. التعادل نتيجة جيدة لكن الفوز أفضل".

ويتصدر الأهلي جدول الدوري بالعلامة الكاملة بعد 5 جولات، فيما يحل سموحة في المركز الـ 11 في بـ 6 نقاط.

الأهلي سموحة في الدوري
نرشح لكم
الزمالك يعلن الحداد بسبب وفاة جلال إبراهيم.. وشارة سوداء أمام سيراميكا كليوباترا تشكيل الزمالك المتوقع – غياب بنشرقي وموقف زيزو.. سيناريوهات عديدة أمام كارتيرون ضد كليوباترا تشكيل الأهلي المتوقع – مفاضلة وحيدة قد تدفع بـ عمار حمدي أساسيا ضد سموحة موعد مباريات اليوم الخميس 25 نوفمبر – الأهلي والزمالك.. ومصطفى محمد يتحدى مارسيليا
أخر الأخبار
جوارديولا: هذه هي أسباب الفوز على سان جيرمان 19 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مدرب سموحة لـ في الجول: الأهلي لديه غيابات مؤثرة.. ونتمنى تكرار ما حدث الموسم الماضي 25 دقيقة | الدوري المصري
كأس العرب - هلال الحلوة: منتخب لبنان مستعد لمواجهة مصر.. وهذا طموحنا 57 دقيقة | كأس العرب 2021
تقييم صلاح أمام بورتو من الصحف الإنجليزية ساعة | دوري أبطال أوروبا
تعرف على أجندة Football Expo.. العديد من المتحدثين المميزين على مدار يومين ساعة | مصر
الزمالك يعلن الحداد بسبب وفاة جلال إبراهيم.. وشارة سوداء أمام سيراميكا كليوباترا ساعة | الدوري المصري
كأس العرب - منتخب سوريا.. مذاق كرة القدم الأصيل ساعة | كأس العرب 2021
تشكيل الزمالك المتوقع – غياب بنشرقي وموقف زيزو.. سيناريوهات عديدة أمام كارتيرون ضد كليوباترا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعليق ساخر من كراوتش بعد معادلة صلاح لرقمه في الدوري الإنجليزي 2 ملف - طالع كل ما قاله مرتضى منصور في المؤتمر الأول بعد العودة إلى الزمالك 3 أول تصريح من مرتضى منصور لـ في الجول بعد عودته لرئاسة الزمالك 4 قائمة منتخب مصر لـ كأس العرب – استبعاد طارق حامد وأبو جبل.. وضم داوود وأسامة فيصل وعمر كمال