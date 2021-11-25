مدرب سموحة لـ في الجول: الأهلي لديه غيابات مؤثرة.. ونتمنى تكرار ما حدث الموسم الماضي

يرى هاني العجيزي المدرب العام لـ سموحة، أن فريقه يستطيع أن يكون ندا قويا للأهلي في مباراة الجولة السادسة من الدوري.

وقال العجيزي لـ FilGoal.com: "مباريات الأهلي صعبة لنا، وللأهلي كذلك. هي مباراة مهمة لنا وللأهلي أيضا. نحن نسير في الدوري بشكل جيد ولم نخسر حتى الآن".

وأضاف "الأهلي لديه غيابات مؤثرة مثل عمرو السولية وعلي معلول. هذا الثنائي يؤثر بشكل كبير على خطة موسيماني".

وأردف "أحمد سامي جهز اللاعبين نفسيا للمباراة، نريد أن نقدم مباراة كبيرة خاصة أننا كسبنا في القاهرة الموسم الماضي، ونتمنى أن يحقق الفريق نفس الأمر".

وأتم "سنكون ندا قويا. التعادل نتيجة جيدة لكن الفوز أفضل".

ويتصدر الأهلي جدول الدوري بالعلامة الكاملة بعد 5 جولات، فيما يحل سموحة في المركز الـ 11 في بـ 6 نقاط.