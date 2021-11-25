كأس العرب - هلال الحلوة: منتخب لبنان مستعد لمواجهة مصر.. وهذا طموحنا

أعرب هلال حلوة نجم منتخب لبنان استعداد فريقه لمنافسات كأس العرب التي تستضيفها قطر الأسبوع المقبل.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب في الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 18 ديسمبر المقبل.

هلال حلوة هو أحد من أبرز اللاعبين اللبنانيين، يقدم مستويات جيدة مع العهد اللبناني، وهو من أهم اللاعبين في تشكيله التشيكي إيفان هاشيك. هلال الحلوة يتحدث عن كأس العرب، محمد صلاح ومواجهة المنتخب المصري

ويستعرض لكم FilGoal.com حواره مع النجم اللبناني:

كيف استعد المنتخب اللبناني لبطولة كأس العرب؟

استعدينا بشكل جيد لكأس العرب، حيث قمنا بتدريبات جيدة، كما قدم لنا المدرب معلومات أخرى مهمة عن الكأس، وأعتقد أننا على استعداد جيد لهذه البطولة.

هل المنتخب اللبناني قادر على الوصول إلى كأس العالم 2022 ؟

كل شيء ممكن في كرة القدم، لا يزال من الممكن الوصول إلى كأس العالم بكل تأكيد، سنبذل قصارى جهدنا للفوز بالعديد من المباريات، والوصول إلى كأس العالم.

ما هو طموح المنتخب اللبناني في كأس العرب؟

طموحنا في كأس العرب، أن نكون أقوياء، وأن نستمتع بالبطولة بكل تأكيد ونفوز في الفوز، وهذا هو السبب الذي سيجعلنا نبذل قصارى جهدنا في كل مباراة لتحقيق الأفضل.

ستواجه المنتخب المصري في البطولة حدثنا عن هذا الأمر، وهل هو المنتخب الأقوى في أفريقيا برأيك؟

سنواجه المنتخب المصري، حيث نتواجد في مجموعة واحدة. نعلم أن المنتخب المصري به العديد من اللاعبين الجيدين للغاية، ولكن أيضًا نحن لدينا فريق جيد. على مدى الأعوام الماضية. المنتخب المصري من أفضل المنتخبات في إفريقيا، لذا سيكون من دواعي سروري اللعب أمام الفرق الجيدة.

محمد صلاح، ماذا يمثل لك كلاعب كرة عربي، وما الرسالة التي تود إرسالها له؟

هو لاعب رائع وشخصية مميزة، يعجبني أسلوبه في لعب كرة القدم وأتمنى له كل التوفيق وآمل أن يحقق الكثير من الألقاب

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أخيرا، ما رسالتك إلى الجماهير اللبنانية قبل البطولة؟

أود أن أرى الكثير من المشجعين اللبنانيين في ملاعب قطر لأننا سنجعلهم فخورين بنا إن شاء الله

ويتواجد منتخب لبنان في المجموعة الرابعة رفقة مصر والجزائر والسودان.

ويفتتح منتخب لبنان مبارياته أمام مصر يوم 1 ديسمبر.