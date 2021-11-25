تقييم صلاح أمام بورتو من الصحف الإنجليزية

الخميس، 25 نوفمبر 2021 - 11:28

كتب : FilGoal

محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثاني في بورتو

واصل محمد صلاح نجم ليفربول التألق وتسجيل الأهداف هذا الموسم، وذلك أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا وكان أحد أفضل لاعبي المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وسجل صلاح هدفا في فوز ليفربول على بورتو بنتيجة 2-0 ضمن خامس جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام بورتو حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري اختلف بين 7 أو 8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع.. 7.4 درجة من عشرة.

لم يتفوق أي لاعب في صفوف ليفربول على صلاح إلا تياجو ألكانتارا صاحب الهدف الأول الصاروخي، وذلك بمتوسط تقييم 8.1 درجة.

صلاح رفع رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 17 هدفا في 17 مباراة لعبها، 11 في الدوري الإنجليزي و6 في دوري الأبطال.

ويستعد ليفربول لمواجهة ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

في 220 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 142 هدفا وأرسل 54 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

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