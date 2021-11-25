تعرف على أجندة Football Expo.. العديد من المتحدثين المميزين على مدار يومين

الخميس، 25 نوفمبر 2021 - 11:24

كتب : FilGoal

نجوم كرة القدم يحضرون إعلان شراكة زد وFootball Expo

يظهر العديد من المتحدثين المميزين على مدار يومي إقامة Football Expo، أكبر حدث لصناعة الكرة في الشرق الأوسط.

ويمكنكم معرفة أجندة مواعيد ظهور كل المتحدثين من هنا..

الآن، ادخل على هذا الرابط لحجز تذكرتك للحدث الذي يقام يومي 26 و27 نوفمبر في الحرم اليوناني GrEEK CAMPUS بوسط المدينة.، مع استعمال بروموكود FilGoal200 للحصول على التذكرة بـ 200 جنيه بدلا من 550 جنيه.

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