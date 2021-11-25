الزمالك يعلن الحداد بسبب وفاة جلال إبراهيم.. وشارة سوداء أمام سيراميكا كليوباترا

الخميس، 25 نوفمبر 2021 - 11:11

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الحداد لمدة ثلاثة أيام بعد وفاة المستشار جلال إبراهيم الرئيس الأسبق للنادي ووالد أحمد جلال نائب رئيس مجلس الإدارة الحالي.

كما قرر مرتضى منصور أن يرتدي لاعبو الزمالك شارة سوداء على ذراعهم في مباراة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا والمقرر لها الساعة 4 عصرا.

وجاء بيان مرتضى منصور كالآتي:

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"نظرا لوفاة أخي الأكبر واستاذي ووالد المستشار أحمد جلال نائب رئيس مجلس الإدارة، معالي المستشار جلال إبراهيم رئيس النادي الأسبق ولحزننا جميعا على فراقه وأصبح من الواجب اتخاذ القرارات الآتية".

- إعلان حالة الحداد في النادي لمدة ثلاثة أيام

- أن يرتدي اللاعبين شارة سوداء على ذراعهم في مباراة اليوم التي تقام على أرض نادي المقاولون العرب الساعة 4 عصرا.

- أن يقف الفريقان وطاقم الحكام والجماهير وكل من يحضر المباراة دقيقة حداد على روحه الطاهرة.

- إقامة صلاة الجنازة على روح المرحوم بالمسجد الكبير الواقع داخل النادي ويخرج جثمانه من داخل النادي الذي أفنى حياته في خدمته إلى مثواه الأخير.

- تأجيل زيارة مرتضى منصور إلى النادي والمقرر لها اليوم الخميس في السادسة مساء إلى الأسبوع المقبل يوم الخميس في الخامسة مساء.

الزمالك حداد جلال إبراهيم مرتضى منصور
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