تشكيل الزمالك المتوقع – غياب بنشرقي وموقف زيزو.. سيناريوهات عديدة أمام كارتيرون ضد كليوباترا

الخميس، 25 نوفمبر 2021 - 10:55

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا - الزمالك - زيزو

يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عددا من السيناريوهات للتعامل مع الغيابات قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة السادسة من الدوري.

ومع غياب أشرف بنشرقي غير الجاهز، والذي توجه للمغرب للحاق ببعثة أسود الأطلس التي ستشارك في كأس العرب، واحتمالية عدم مشاركة أحمد سيد "زيزو" وعمر السعيد لعدم الجاهزية التامة، يدرس كارتيرون الدفع بعبد الله جمعة كجناح رفقة يوسف إبراهيم "أوباما" ومصطفى فتحي.

وكذلك، قد يدفع كارتيرون بـ أحمد فتوح كجناح أيسر أمام محمد عبد الشافي.

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وبالتالي، يكون التشكيل المتوقع..

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: حمزة المثلوثي (حازم إمام) – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – أحمد فتوح

الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – مصطفى فتحي – عبد الله جمعة (أحمد سيد زيزو)

الهجوم: سيف الجزيري

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