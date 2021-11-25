محمود فايز: تم طرح اسم كوبر لقيادة المنتخب.. وتواصل رسمي لتدريب الزمالك

الخميس، 25 نوفمبر 2021 - 10:46

كتب : FilGoal

كوبر - فانتا - محمود فايز - مصر - السعودية

كشف محمود فايز المدرب المساعد لهيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر والحالي للكونغو الديمقراطية عن تواصل رسمي سابق ليتولى الأرجنتيني قيادة الزمالك.

وقاد هيكتور كوبر الكونغو الديمقراطية إلى المرحلة الختامية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وفي انتظار القرعة لتحديد المنافس.

وقال فايز عبر أون تايم سبورتس: "بالفعل حدث تواصل من بعض الوسطاء مع هيكتور كوبر بشأن المنتخب".

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وأوضح "كان وقتها هناك طرح لأسماء تعلم لاعبي المنتخب مثل باتشيكو وكارتيرون وكوبر".

وشدد فايز "لم يكن من الممكن أن يوافق كوبر على عرض المنتخب بسبب التزامه بالتعاقد مع الكونغو الديمقراطية مهما كانت القيمة المالية".

وكشف محمود فايز "كان هناك تواصل رسمي من الزمالك ليتولى كوبر قيادة الفريق وحدث ذلك عن طريق إبراهيم عبد الله، ولكن كوبر كان يرغب في قيادة منتخب".

وعن رأية في قيادة الأبيض أوضح "بالنسبة لي كان الزمالك ملغما وقتها والأمور صعبة جدا رغم احتمالية وصوله إلى نهائي إفريقيا".

وبالحديث عن الفارق بين الأهلي والزمالك قال: "الاستقرار هو الفارق، روح اللاعب القادم من الأهلي تكون أعلى بعض الشيء أما الزمالك فيتميز بالمهارة أكثر لكنهم في النهاية لاعبين كبار".

واختتم فايز تصريحاته "تعاقد كوبر مع الكونغو الديمقراطية حتى 2023 وقت أمم إفريقيا في كوت ديفوار، هم ملتزمون بمشروع بغض النظر عن النتائج المقبلة لكن طموحنا التأهل لكأس العالم".

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