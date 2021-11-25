موعد مباريات اليوم الخميس 25 نوفمبر – الأهلي والزمالك.. ومصطفى محمد يتحدى مارسيليا
الخميس، 25 نوفمبر 2021 - 09:58
كتب : FilGoal
يشهد اليوم الخميس 25 نوفمبر مباريات قوية في الدوري المصري وفي أوروبا.
ففي الرابعة ظهرا، يلتقي الأهلي بسموحة، فيما يحل الزمالك ضيفا على سيراميكا كليوباترا.
وقبل ذلك الموعد بساعة، يستضيف الاتحاد السكندري فاركو في دربي سكندري خالص.
كما تقام الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي، ومن أهم مبارياتها بين جالاتاسراي بقيادة مصطفى محمد ضد مارسيليا في الثامنة إلا ربع.
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