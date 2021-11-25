محمود فايز: صلاح كان يريد المشاركة أمام أوروجواي في المونديال.. والشناوي تفوق على الحضري

الخميس، 25 نوفمبر 2021 - 01:10

كتب : FilGoal

مصر - روسيا - محمد صلاح

كشف محمود فايز مساعد هيكتور كوبر في الجهاز الفني الأسبق لمنتخب مصر عن كواليس عدم مشاركة محمد صلاح أمام أوروجواي في المباراة الأولى للفراعنة في كأس العالم 2018 في ر وسيا.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وقال فايز عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "عندما وصل كوبر لمصر لم يكن هناك قوام أساسي للمنتخب وبدأ في اختيار العناصر التي ستشارك خلال هذه المرحلة رغم قلة الخيارات المتاحة أمامه".

وأضاف "كوبر استبعد باسم مرسي من المنتخب بعدما غادر إلى فندق الإقامة بين شوطي مباراة غانا في تصفيات كأس العالم".

أخبار متعلقة
عضو لجنة تنظيم كأس الأمم: الكاميرون مستعدة بشكل جيد لاستضافة البطولة صلاح لا يتوقف عن الإمتاع.. ليفربول يضرب بورتو بثنائية تريم: رغبة جالاتاسراي هي استمرار مصطفى محمد

وواصل "كوبر عاقب رمضان صبحي خلال أمم إفريقيا 2017 بعدما ركل زجاجة مياه واستبعده من مباراة المغرب رغم عدم وجود لاعبين على مقاعد البدلاء".

وأفصح "محمد صلاح كان يريد المشاركة أمام أوروجواي في كأس العالم وأكد أنه تعافى تماما من الإصابة لكن الجهاز الفني فضل عدم المجازفة به رغم احتياج المنتخب له في هذه المباراة أكثر من أي مواجهة أخرى".

واستمر في تصريحاته "عصام الحضري كان الأقرب لتمثيل منتخب مصر في كأس العالم لأنه الذي شارك في مشوار التأهل بالكامل، لكن الشناوي استطاع أن يحصل على مكانه الأساسي في المونديال بسبب تألقه ومستواه قبل البطولة".

وشرح "مروان محسن كان يخدم خطط كوبر مع المنتخب وكان يفتح المساحات ويشتت المدافعين من أجل إتاحة الفرصة أمام صلاح وباقي اللاعبين لتسجيل الأهداف".

وأتم تصريحاته "شيكابالا كان مكانه في برشلونة أو ريال مدريد لكنه لم يستغل الفرص التي أتيحت له، كان يلعب في ناد كبير في مصر واحترف وهو في سن صغير، لكنه لم يساعد نفسه".

محمد صلاح منتخب مصر محمود فايز
نرشح لكم
محمود فايز: صلاح كان يريد المشاركة أمام أوروجواي في المونديال.. والشناوي تفوق على الحضري منافس مصر - تعديلات في قائمة السودان بـ كأس العرب.. واستمرار لاعب سموحة جدول مباريات مصر في كأس العرب.. الموعد والقنوات الناقلة وقائمة المنتخب في الجول يكشف ما سيدور بـ اجتماع المكتب التنفيذي والجمعية العمومية لـ كاف فينجادا لـ في الجول: كيروش والجهاز المعاون وقعوا عقودا مع منتخب مصر.. حديث فيردناند إيجابي ولكن الإعلان عن الكرة الرسمية لـ كأس أمم إفريقيا 2022
أخر الأخبار
محمود فايز: صلاح كان يريد المشاركة أمام أوروجواي في المونديال.. والشناوي تفوق على الحضري 17 دقيقة | منتخب مصر
وفاة جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك الأسبق 42 دقيقة | مصر
عضو لجنة تنظيم كأس الأمم: الكاميرون مستعدة بشكل جيد لاستضافة البطولة 54 دقيقة | إفريقيا
المجموعة تشتعل.. ميلان يقتل أتليتكو ويؤجل صراع التأهل للجولة الأخيرة ساعة | دوري أبطال أوروبا
المحلة: تقدمنا باحتجاج ضد حكم مباراة الأهلي ساعة | الدوري المصري
ريال مدريد يرد اعتباره أمام شيريف بثلاثية ويتأهل لدور الـ 16 ساعة | دوري أبطال أوروبا
صلاح لا يتوقف عن الإمتاع.. ليفربول يضرب بورتو بثنائية ساعة | دوري أبطال أوروبا
جوارديولا يثأر من باريس.. سيتي يسيطر على كل شيء ويهزم سان جيرمان ويحسم الصدارة ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعليق ساخر من كراوتش بعد معادلة صلاح لرقمه في الدوري الإنجليزي 2 ملف - طالع كل ما قاله مرتضى منصور في المؤتمر الأول بعد العودة إلى الزمالك 3 أول تصريح من مرتضى منصور لـ في الجول بعد عودته لرئاسة الزمالك 4 قائمة منتخب مصر لـ كأس العرب – استبعاد طارق حامد وأبو جبل.. وضم داوود وأسامة فيصل وعمر كمال