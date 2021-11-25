محمود فايز: صلاح كان يريد المشاركة أمام أوروجواي في المونديال.. والشناوي تفوق على الحضري

كشف محمود فايز مساعد هيكتور كوبر في الجهاز الفني الأسبق لمنتخب مصر عن كواليس عدم مشاركة محمد صلاح أمام أوروجواي في المباراة الأولى للفراعنة في كأس العالم 2018 في ر وسيا.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وقال فايز عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "عندما وصل كوبر لمصر لم يكن هناك قوام أساسي للمنتخب وبدأ في اختيار العناصر التي ستشارك خلال هذه المرحلة رغم قلة الخيارات المتاحة أمامه".

وأضاف "كوبر استبعد باسم مرسي من المنتخب بعدما غادر إلى فندق الإقامة بين شوطي مباراة غانا في تصفيات كأس العالم".

وواصل "كوبر عاقب رمضان صبحي خلال أمم إفريقيا 2017 بعدما ركل زجاجة مياه واستبعده من مباراة المغرب رغم عدم وجود لاعبين على مقاعد البدلاء".

وأفصح "محمد صلاح كان يريد المشاركة أمام أوروجواي في كأس العالم وأكد أنه تعافى تماما من الإصابة لكن الجهاز الفني فضل عدم المجازفة به رغم احتياج المنتخب له في هذه المباراة أكثر من أي مواجهة أخرى".

واستمر في تصريحاته "عصام الحضري كان الأقرب لتمثيل منتخب مصر في كأس العالم لأنه الذي شارك في مشوار التأهل بالكامل، لكن الشناوي استطاع أن يحصل على مكانه الأساسي في المونديال بسبب تألقه ومستواه قبل البطولة".

وشرح "مروان محسن كان يخدم خطط كوبر مع المنتخب وكان يفتح المساحات ويشتت المدافعين من أجل إتاحة الفرصة أمام صلاح وباقي اللاعبين لتسجيل الأهداف".

وأتم تصريحاته "شيكابالا كان مكانه في برشلونة أو ريال مدريد لكنه لم يستغل الفرص التي أتيحت له، كان يلعب في ناد كبير في مصر واحترف وهو في سن صغير، لكنه لم يساعد نفسه".