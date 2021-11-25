وفاة جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك الأسبق

الخميس، 25 نوفمبر 2021 - 00:45

كتب : FilGoal

جلال إبراهيم

توفي في الساعات الأولى من اليوم الخميس المستشار جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك الأسبق.

وتولى إبراهيم رئاسة نادي الزمالك بين عامي 1992 و1996، وبين 2010 و2011.

وكان الفقيد يعمل بسلك القضاء، ووصل ليكون رئيسا لمحكمة الجنايات

جلال إبراهيم هو والد أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك الحالي.

ينعي موقع FilGoal.com وأسرة العمل كاملة المستشار جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك الأسبق وندعو المولى عز وجل بأن يلهم أسرته الصبر والسلوان

جلال إبراهيم الزمالك، فيريرا، هاني زادة، أحمد جلال إبراهيم الزمالك
نرشح لكم
وفاة جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك الأسبق المحلة: تقدمنا باحتجاج ضد حكم مباراة الأهلي الإسماعيلي يحيل شكري نجيب للتحقيق.. واللاعب يعتذر لمجلس الإدارة كاف يعلن: 3 أساطير يشاركون في مباراة احتفالية على هامش مئوية اتحاد الكرة المصري إيقاف ظهير الإسماعيلي مباراتين وتغريمه 10 آلاف جنيه الكشف عن حكام مباراتي سيراميكا كليوباترا مع الزمالك والأهلي وسموحة
أخر الأخبار
وفاة جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك الأسبق 15 دقيقة | مصر
عضو لجنة تنظيم كأس الأمم: الكاميرون مستعدة بشكل جيد لاستضافة البطولة 28 دقيقة | إفريقيا
المجموعة تشتعل.. ميلان يقتل أتليتكو ويؤجل صراع التأهل للجولة الأخيرة 40 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
المحلة: تقدمنا باحتجاج ضد حكم مباراة الأهلي 52 دقيقة | الدوري المصري
ريال مدريد يرد اعتباره أمام شيريف بثلاثية ويتأهل لدور الـ 16 ساعة | دوري أبطال أوروبا
صلاح لا يتوقف عن الإمتاع.. ليفربول يضرب بورتو بثنائية ساعة | دوري أبطال أوروبا
جوارديولا يثأر من باريس.. سيتي يسيطر على كل شيء ويهزم سان جيرمان ويحسم الصدارة ساعة | دوري أبطال أوروبا
الإسماعيلي يحيل شكري نجيب للتحقيق.. واللاعب يعتذر لمجلس الإدارة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعليق ساخر من كراوتش بعد معادلة صلاح لرقمه في الدوري الإنجليزي 2 أول تصريح من مرتضى منصور لـ في الجول بعد عودته لرئاسة الزمالك 3 ملف - طالع كل ما قاله مرتضى منصور في المؤتمر الأول بعد العودة إلى الزمالك 4 قائمة منتخب مصر لـ كأس العرب – استبعاد طارق حامد وأبو جبل.. وضم داوود وأسامة فيصل وعمر كمال