وفاة جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك الأسبق

توفي في الساعات الأولى من اليوم الخميس المستشار جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك الأسبق.

وتولى إبراهيم رئاسة نادي الزمالك بين عامي 1992 و1996، وبين 2010 و2011.

وكان الفقيد يعمل بسلك القضاء، ووصل ليكون رئيسا لمحكمة الجنايات

جلال إبراهيم هو والد أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك الحالي.

ينعي موقع FilGoal.com وأسرة العمل كاملة المستشار جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك الأسبق وندعو المولى عز وجل بأن يلهم أسرته الصبر والسلوان