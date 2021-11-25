المجموعة تشتعل.. ميلان يقتل أتليتكو ويؤجل صراع التأهل للجولة الأخيرة

تأجل حسم بطاقة التأهل الثانية من مجموعة دوري أبطال أوروبا للجولة الأخيرة بعد فوز قاتل لـ ميلان.

وفاز ميلان على أتليتكو مدريد بهدف مقابل لا شيء على ملعب "واندا متروبوليتانو"، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

سجل جونيور ميسياس هدف ميلان الوحيد في اللقاء بالوقت القاتل.

الفوز رفع رصيد ميلان إلى النقطة الرابعة في المركز الثالث بالمجموعة، فيما تجمد رصيد أتليتكو مدريد عن أربع نقاط أيضا بالمركز الرابع. فوز هو الأول للعملاق الإيطالي في دوري أبطال أوروبا منذ 8 سنوات.

التشكيل

ستيفانو بيولي بدأ اللقاء بـ أوليفيه جيرو في الهجوم، وبجانبه براهيم دياز، وأليكسيس ساليمايكيرس.

على الجهة الأخرى، بدأ دييجو سيميوني بـ أنطوان جريزمان، ولويس سواريز في الهجوم.

وصف المباراة

أتليتكو مدريد بدأ المباراة بقوة، وانطلق يانيك كاراسكو في الدقيقة الثالثة، ثم أرسل عرضية إلى رودريجو دي باول الذي سدد في القائم الأيمن.

ورد ميلان في الدقيقة السابعة بانطلاقة من براهيم دياز الذي اخترق وسدد بجانب القائم.

وأهدر أنطوان جريزمان أخطر الفرص بالدقيقة الـ22 بعد تمريرة ماركوس يورنتي، لكنه سدد بجانب القائم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

ميلان بدأ الشوط الثاني بقوة. ساليمايكيرس توغل وسدد، لكن يان أوبلاك تألق وتصدى لها.

ورد توماس ليمار في الدقيقة الـ48 بعدما سدد، وتصدى لها تشيبريان تاتاروشانو ببراعة.

وكاد ميلان يتقدم في الدقيقة الـ62 بعد مخالفة نفذها ثيو هيرنانديز، وقابلها سيمون كيير برأسية فوق المرمى.

هنا تدخل دييجو سيميوني بالدقيقة الـ64 ودخول أنخيل كوريا، ورينون لودي بدلا من ماريو هيرموسو، وتوماس ليمار.

ورد بيولي بأربع تبديلات بنفس الدقيقة بدخول تيموي باكايوكو، وجونيور ميسياس، وأليساندرو فلورينزي، وزلاتان إبراهيموفيتش بدلا من ساندرو تونالي، ورادي كرونيتش، وبيير كالولو، وأوليفيه جيرو.

أتليتكو مدريد في الدقيقة الـ77 أشرك ماتياس كونيا، وسيمي فيرساليكو بدلا من لويس سواريز، ورودريجو دي باول.

ورد ميلان بدخول إسماعيل بن ناصر بدلا من براهيم دياز.

وكانت آخر تبديلات أتليتكو مدريد في الدقيقة الـ81 بدخول جيوفري كوندوجبيا بدلا من أنطوان جريزمان.

الهدف القاتل

ثم كان الهدف القاتل في الدقيقة الـ87. عرضية من فرانك كيسي إلى البديل جونيور ميسياس، والذي قابلها برأسية من داخل الست ياردات مسجلا هدف الفوز القاتل.

وكاد ميلان يسجل الثاني في الدقيقة الـ91 عن طريق بن ناصر، لكن أوبلاك تألق وتصدى لها.

ورد أتليتكو في الدقيقة الـ94 عن طريق البديل كونيا، والذي أهدر هدفا محققا، لينتهي اللقاء بفوز ميلان بهدف.

الفوز قلب موازين المجموعة، إذ رفع رصيد ميلان إلى 4 نقاط في المركز الثالث، فيما تجمع رصيد أتليتكو مدريد عند 4 نقاط أيضا، متراجعا إلى المركز الأخير.