المحلة: تقدمنا باحتجاج ضد حكم مباراة الأهلي
الخميس، 25 نوفمبر 2021 - 00:09
كتب : FilGoal
كشف علي العباسي رئيس شركة كرة القدم في غزل المحلة، عن تقدم النادي باحتجاج ضد محمد الحنفي حكم مباراة الفريق ضد الأهلي.
وقال العباسي عبر قناة صدى البلد: "تعرضنا لظلم تحكيمي أمام الأهلي، وتقدمنا باحتجاج للجنة الحكام وأرسلنا نسخة منه لرابطة الأندية".
وأردف "شعرنا أن هناك فارق في المعاملة من قبل الحكم بين لاعبي الأهلي والمحلة".
وأكد "نستحق ركلة جزاء في الشوط الأول، وطالب اللاعبين الحكم برؤية الـ VAR ولكن معاملته للاعبين لم تكن جيدة. والهدف الثاني للأهلي بدأت اللعبة بخطأ".
وأتم "لم يصلنا أي عرض من فيوتشر لضم عبده يحيى".
وفاز الأهلي على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.
نرشح لكم
المحلة: تقدمنا باحتجاج ضد حكم مباراة الأهلي الإسماعيلي يحيل شكري نجيب للتحقيق.. واللاعب يعتذر لمجلس الإدارة إيقاف ظهير الإسماعيلي مباراتين وتغريمه 10 آلاف جنيه الكشف عن حكام مباراتي سيراميكا كليوباترا مع الزمالك والأهلي وسموحة جلسة في الزمالك بين أمير مرتضى وإسماعيل يوسف وكارتيرون يوم السبت أحمد دياب: تكرار التشجيع أثناء النشيد لأي جمهور = منع المشجع حتى نهاية الموسم