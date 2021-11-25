ريال مدريد يرد اعتباره أمام شيريف بثلاثية ويتأهل لدور الـ 16

فاز ريال مدريد على شيريف تيراسبول بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الاخير في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

أحرز أهداف ريال مدريد كل من دافيد ألابا، وتوني كروس، وكريم بنزيما.

التشكيل

بدأ أنشيلوتي المباراة بثلاثي هجومي مكون من فينيسيوس جونيور، ورودريجو، وكريم بنزيما.

رودريجو وفينيسيوس وبنزيمة يقودون هجوم ريال مدريد للثأر من هزيمة الذهاب أمام شيريف تيراسبول.🔥#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/Mu6nfkNwDK — FilGoal (@FilGoal) November 24, 2021

بادر شيريف بالهجوم والاستحواذ ولكن دون تشكيل خطورة على مرمى ريال مدريد.

وسجل بنزيما في الدقيقة التاسعة ولكن ألغي بسبب تواجده في وضعية تسلل، ليبدأ ريال مدريد في الهيمنة على المباراة.

وفي الدقيقة الـ 29 سجل دافيد ألابا الهدف الأول لريال مدريد من ركلة حرة مباشرة غيرت اتجاهها من الحائط وخدعت الحارس وسكنت الشباك.

وكاد كارفاخال أن يوسع الفارق في الدقيقة الـ 40 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة عالت المرمى.

وفي الدقيقة الـ 46 أضاف توني كروس الهدف الثاني بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم وعربت خط المرمى بملي متر واحد.

وفي الشوط الثاني كان ريال مدريد المبادر بالهجوم، وسجل بنزيما الثالث بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

وشهدت الدقيقة الـ 64 خروج ألابا بسبب تعرضه لإصابه ودخول ناتشو فيرنانديز بدلا منه.

وكاد أداما تراوري أن يسجل هدفا لشيريف ولكن رأسيته ارتدت من القائم.

بذلك الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 12 في صدارة المجموعة الرابعة بفارق نقطتين عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، ليضمن كلا الفريقين التأهل إلى دور الـ 16.

وتجمد رصيد شيريف عند النقطة السادسة، ليضمن الفريق التأهل إلى الدوري الأوروبي بعد خسارة شاختار من إنتر ميلان، ليتجمد رصيد شاختار عند نقطة واحدة.

وكان إنتر قد فاز على شاختار في المباراة الثانية من المجموعة بهدفين دون مقابل.