ريال مدريد يرد اعتباره أمام شيريف بثلاثية ويتأهل لدور الـ 16

الخميس، 25 نوفمبر 2021 - 00:00

كتب : عبد الرحمن فوزي

دافيد ألابا وإدير ميليتاو - ريال مدريد

فاز ريال مدريد على شيريف تيراسبول بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الاخير في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

أحرز أهداف ريال مدريد كل من دافيد ألابا، وتوني كروس، وكريم بنزيما.

التشكيل

أخبار متعلقة
جوارديولا يثأر من باريس.. سيتي يسيطر على كل شيء ويهزم سان جيرمان ويحسم الصدارة تريم: رغبة جالاتاسراي هي استمرار مصطفى محمد ثنائية دجيكو تقرب إنتر من دور الـ 16 انتهت دوري الأبطال - شيريف (0) - (3) ريال مدريد.. فوز وتأهل للميريجني كاف يعلن: 3 أساطير يشاركون في مباراة احتفالية على هامش مئوية اتحاد الكرة المصري

بدأ أنشيلوتي المباراة بثلاثي هجومي مكون من فينيسيوس جونيور، ورودريجو، وكريم بنزيما.

بادر شيريف بالهجوم والاستحواذ ولكن دون تشكيل خطورة على مرمى ريال مدريد.

وسجل بنزيما في الدقيقة التاسعة ولكن ألغي بسبب تواجده في وضعية تسلل، ليبدأ ريال مدريد في الهيمنة على المباراة.

وفي الدقيقة الـ 29 سجل دافيد ألابا الهدف الأول لريال مدريد من ركلة حرة مباشرة غيرت اتجاهها من الحائط وخدعت الحارس وسكنت الشباك.

وكاد كارفاخال أن يوسع الفارق في الدقيقة الـ 40 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة عالت المرمى.

وفي الدقيقة الـ 46 أضاف توني كروس الهدف الثاني بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم وعربت خط المرمى بملي متر واحد.

وفي الشوط الثاني كان ريال مدريد المبادر بالهجوم، وسجل بنزيما الثالث بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

وشهدت الدقيقة الـ 64 خروج ألابا بسبب تعرضه لإصابه ودخول ناتشو فيرنانديز بدلا منه.

وكاد أداما تراوري أن يسجل هدفا لشيريف ولكن رأسيته ارتدت من القائم.

بذلك الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 12 في صدارة المجموعة الرابعة بفارق نقطتين عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، ليضمن كلا الفريقين التأهل إلى دور الـ 16.

وتجمد رصيد شيريف عند النقطة السادسة، ليضمن الفريق التأهل إلى الدوري الأوروبي بعد خسارة شاختار من إنتر ميلان، ليتجمد رصيد شاختار عند نقطة واحدة.

وكان إنتر قد فاز على شاختار في المباراة الثانية من المجموعة بهدفين دون مقابل.

دوري أبطال أوروبا ريال مدريد شيريف تيراسول
نرشح لكم
المجموعة تشتعل.. ميلان يقتل أتليتكو ويؤجل صراع التأهل للجولة الأخيرة ريال مدريد يرد اعتباره أمام شيريف بثلاثية ويتأهل لدور الـ 16 صلاح لا يتوقف عن الإمتاع.. ليفربول يضرب بورتو بثنائية جوارديولا يثأر من باريس.. سيتي يسيطر على كل شيء ويهزم سان جيرمان ويحسم الصدارة انتهت دوري الأبطال - شيريف (0) - (3) ريال مدريد.. فوز وتأهل للميريجني ثنائية دجيكو تقرب إنتر من دور الـ 16
أخر الأخبار
وفاة جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك الأسبق 23 دقيقة | مصر
عضو لجنة تنظيم كأس الأمم: الكاميرون مستعدة بشكل جيد لاستضافة البطولة 36 دقيقة | إفريقيا
المجموعة تشتعل.. ميلان يقتل أتليتكو ويؤجل صراع التأهل للجولة الأخيرة 48 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
المحلة: تقدمنا باحتجاج ضد حكم مباراة الأهلي ساعة | الدوري المصري
ريال مدريد يرد اعتباره أمام شيريف بثلاثية ويتأهل لدور الـ 16 ساعة | دوري أبطال أوروبا
صلاح لا يتوقف عن الإمتاع.. ليفربول يضرب بورتو بثنائية ساعة | دوري أبطال أوروبا
جوارديولا يثأر من باريس.. سيتي يسيطر على كل شيء ويهزم سان جيرمان ويحسم الصدارة ساعة | دوري أبطال أوروبا
الإسماعيلي يحيل شكري نجيب للتحقيق.. واللاعب يعتذر لمجلس الإدارة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعليق ساخر من كراوتش بعد معادلة صلاح لرقمه في الدوري الإنجليزي 2 ملف - طالع كل ما قاله مرتضى منصور في المؤتمر الأول بعد العودة إلى الزمالك 3 أول تصريح من مرتضى منصور لـ في الجول بعد عودته لرئاسة الزمالك 4 قائمة منتخب مصر لـ كأس العرب – استبعاد طارق حامد وأبو جبل.. وضم داوود وأسامة فيصل وعمر كمال