جوارديولا يثأر من باريس.. سيتي يسيطر على كل شيء ويهزم سان جيرمان ويحسم الصدارة

ثأر مانشستر سيتي الإنجليزي لهزيمته في الدور الأول لمجموعات دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، وفاز عليه بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة.

وحسم مانشستر سيتي صدارة المجموعة الأولى لدوري الأبطال بعدما وصل للنقطة رقم 12، بفارق 4 نقاط عن باريس سان جيرمان صاحب المركز الثاني.

ونجح جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في الثأر لهزيمته أمام باريس في فرنسا بثنائية دون رد، وقاد فريقه للانتصار والسيطرة على كل مجريات اللعب طوال المباراة.

ثنائية مانشستر سيتي سجلها رحيم ستيرلينج وجابريال جيسوس، بينما سجل هدف باريس الوحيد كيليان مبابي.

وصف المباراة

سيطر مانشستر سيتي على اللعب من البداية وبادر بالهجوم وكان الأخطر على المرمى، وأهدر كانسيلو فرصة التقدم في الدقيقة 5 بضربة رأسية أبعدها كيمبيمبي قبل أن تذهب إلى الشباك.

واخترق رياض محرز منطقة الجزاء بعد عدة تمريرات مع بيرناردو سيلفا ليواجه المرمى الخالي ويسدد بقوة لكن النجم المغربي أشرف حكيمي أبعد الكرة ببراعة برأسه قبل أن تمر إلى المرمى.

ضغط مانشستر سيتي استمر وسدد جوندوجان كرة من أمام منطقة الجزاء اصطدمت في القائم.

ومرة جديدة سدد رياض محرز كرة من على حدود منطقة الجزاء أبعدها الحارس المتالق كيلور نافاس.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم سيطرة وضغط مانشستر سيتي.

مع بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 49 ومن هجمة مرتدة سريعة نجح باريس في تسجيل هدف التقدم الذي جاء بقدم كيليان مبابي.

وانطلق ميسي من الناحية اليسرى وأرسل عرضية أرضية اصطدمت بالثنائي جون ستونز وكايل ووكر وذهبت إلى مبابي أمام المرمى الذي سدد بقوة من بين قدمي الحارس إيدرسون مسجلا هدف تقدم العملاق الباريسي.

سيطرة مطلقة

عقب الهدف سيطر مانشستر سيتي على اللعب بشكل مطلق ولم يمنح الفرصة لباريس للاحتفاظ بالكرة إلى عدة ثواني قليلة بعد كل هجمة.

وأسفرت سيطرة مانشستر سيتي عن هدف التعادل الذي جاء عن طريق رحيم ستيرلينج في الدقيقة 63 بعد متابعة لعرضية كايل ووكر.

وأجرى ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان تبديل لتنشيط هجوم فريقه بنزول أنخيل دي ماريا بدلا من إدريسا جايا.

وأهدر نيمار فرصة مؤكدة كادت تمنح باريس سان جيرمان الانتصار في الدقيقة 73 أمام مرمى إيدرسون، بعدما سدد الكرة بجوار القائم.

ليرد مانشستر سيتي بقوة ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 76 بقدم المهاجم البرازيلي جابريال جيسوس بعد تمريرة أمام المرمى من بيرناردو سيلفا.