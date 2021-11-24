الإسماعيلي يحيل شكري نجيب للتحقيق.. واللاعب يعتذر لمجلس الإدارة

أحال مجلس إدارة الإسماعيلي، شكري نجيب مهاجم الفريق، للتحقيق.

شكري نجيب النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وكان نجيب قد وجه انتقادات لمجلس الإدارة، أثناء حديثه مع بعض الجمهور المتواجد خلال مباراة المقاولون التي انتهت بنتيجة 1-1 في الجولة السادسة من الدوري.

وأوضح الإسماعيلي في بيان رسمي: "قررت إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إحالة شكرى نجيب لاعب الفريق للتحقيق لما صدر منه من تصريحات غير مسؤولة، رغم اعتذاره".

وأضاف البيان "وقد تقدم شكري نجيب، باعتذار عما بدر منه تجاه مجلس إدارة النادي، مؤكدًا أنه يكن للمجلس الجديد برئاسة يحيى الكومي، كل الاحترام والتقدير، ويحترم أي قرارات ستصدر ضده".

وأكمل البيان: "وقال شكري نجيب، في فيديو مصور، إن ما صدر منه كان بدون قصد، بسبب سوء التوفيق الذي يلازم الفريق مؤخرًا، مشددًا على ضرورة تكاتف الجميع خلف النادي ومجلس إدارته خلال الفترة المقبلة. وأضاف لاعب الإسماعيلي، أن الأمور ستتحسن خلال الفترة المقبلة، وسيصل الفريق لأفضل مكانة يستحقها بدعم مجلس إدارة النادي ومساندة الجماهير أيضًا".

وأتم بيان الدراويش: "وشدد شكري نجيب، على تقديره لمجلس الإدارة وقدرته على تخطي أزمات الماضي، ويعدهم رفقة زملائه ببذل قصارى جهدهم لإسعاد جماهير النادي وإعادة الفريق لمكانته الطبيعية".

وتعادل الإسماعيلى مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق في الجولة السادسة من الدوري المصري.

وتقدم الإسماعيلي إلى المركز الـ17 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري بالحصول على نقطته الأولى في الدوري.