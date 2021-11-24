تريم: رغبة جالاتاسراي هي استمرار مصطفى محمد

كشف فاتح تريم المدير الفني لـ جالاتاسراي، أن رغبته ورغبة النادي، هي استمرار مهاجمه المعار من الزمالك، مصطفى محمد، مع الفريق.

وتحدث تريم، قبل مواجهة مارسيليا في الدوري الأوروبي، قائلا: "مباي دياني ومصطفى محمد وهاليل ديرفيسوجلو لاعبونا، نتوقع منهم التسجيل، أمنحهم الفرص من حين لآخر".

وأضاف "لو بدأوا في التسجيل سيستمرون، أثق في لاعبي الفريق".

وشدد تريم "مازال لدينا الوقت لتحديد موقفنا من مصطفى محمد، ولكننا نريد استمراره، هذه رغبتنا".

ويتصدر جالاتاسراي المجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي بـ 8 نقاط من 4 مباريات، بينما يحل لاتسيو في المركز الثاني بـ 5 نقاط، ومارسيليا ثالثا بـ 4 نقاط، ويتذيل لوكوموتيف موسكو المجموعة بنقطتين.

وتحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن مستقبل مصطفى محمد، حيث قال: "جميع القرارات التي اتخذتها اللجان غير قانونية، الاتحاد الدولي (فيفا) لا يعترف بقرار اللجان".

وأضاف "العقد السابق الخاص بجالاتاسراي لن يعتمده الاتحاد الدولي لأن من قام بالتوقيع عليه ليس عضو مجلس إدارة".

وكان مصطفى قد أعير لجالاتاسراي في يناير الماضي لمدة موسم ونصف مقابل مليوني دولار، مع أحقية الشراء قبل نهاية العام الجاري مقابل 4 ملايين دولار.

وأكمل مرتضى "تم وضع بند في عقده للشراء مقابل 4 مليون دولار، من غير المنطقي بيع مصطفى محمد بهذا الرقم القليل فهو في مرحلة تألق محمد صلاح ويساوي 20 مليون يورو".

وأتم "اللجان السابقة كل دورها تسيير الأعمال، تم رفض عرض لمصطفى محمد بما يقارب 9 مليون يورو ولكني تفاجئت بإعارته مقابل 2 مليون دولار فقط".

المهاجم البالغ 23 عاما سجل 13 هدفا وصنع 1 في 38 مباراة بجميع المسابقات.

وارتبط اسم المهاجم الدولي بعديد الفرق الأوروبية الكبيرة وأبرزها لاتسيو وأتالانتا الإيطالي ومارسيليا الفرنسي.