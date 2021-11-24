كاف يعلن: 3 أساطير يشاركون في مباراة احتفالية على هامش مئوية اتحاد الكرة المصري
الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 22:47
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن مشاركة 3 أساطير إفريقية، في مباراة احتفالية على هامش الاحتفال بمئوية اتحاد الكرة المصري، غدا الخميس.
وقال الاتحاد الإفريقي إن أسطورة الكاميرون صامويل إيتو، وحارس مصر الأسطوري عصام الحضري، وأسطورة دفاع منتخب مصر وائل جمعة سيكونوا ضمن الحاضرين لاحتفال اتحاد الكرة المصري بمئويته.
وسيشهد الاحتفال مباراة على هامش الجمعية العمومية لـ كاف.
وتقام الجمعية العمومية لـ كاف على مدار غدا الخميس وبعد غد الجمعة في أحد فنادق محافظة الجيزة.
وكذلك، سيكون جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وباتريس موتسيبي رئيس كاف، ضمن الحضور.
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