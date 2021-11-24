كاف يعلن: 3 أساطير يشاركون في مباراة احتفالية على هامش مئوية اتحاد الكرة المصري

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 22:47

كتب : FilGoal

3 أساطير يشاركون في مباراة احتفالية على هامش مئوية اتحاد الكرة المصري

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن مشاركة 3 أساطير إفريقية، في مباراة احتفالية على هامش الاحتفال بمئوية اتحاد الكرة المصري، غدا الخميس.

وقال الاتحاد الإفريقي إن أسطورة الكاميرون صامويل إيتو، وحارس مصر الأسطوري عصام الحضري، وأسطورة دفاع منتخب مصر وائل جمعة سيكونوا ضمن الحاضرين لاحتفال اتحاد الكرة المصري بمئويته.

وسيشهد الاحتفال مباراة على هامش الجمعية العمومية لـ كاف.

أخبار متعلقة
مصدر من الاتحاد المغربي لـ في الجول: الرجاء وافق على موعد السوبر.. وطلب من كاف اللجنة المنظمة لـ كأس أمم إفريقيا ترد على خطاب كاف التحذيري الأهلي يكشف لـ في الجول: طلب من كاف حال لعب السوبر الإفريقي يوم 24 ديسمبر

وتقام الجمعية العمومية لـ كاف على مدار غدا الخميس وبعد غد الجمعة في أحد فنادق محافظة الجيزة.

وكذلك، سيكون جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وباتريس موتسيبي رئيس كاف، ضمن الحضور.

كاف مئوية الاتحاد المصري لكرة القدم
نرشح لكم
كاف يعلن: 3 أساطير يشاركون في مباراة احتفالية على هامش مئوية اتحاد الكرة المصري إيقاف ظهير الإسماعيلي مباراتين وتغريمه 10 آلاف جنيه الكشف عن حكام مباراتي سيراميكا كليوباترا مع الزمالك والأهلي وسموحة كرة يد - دودو يخضع لجراحة الرباط الصليبي في فرنسا أحمد دياب: تكرار التشجيع أثناء النشيد لأي جمهور = منع المشجع حتى نهاية الموسم رابطة الأندية تعلن أكرم توفيق لاعب الجولة الخامسة في الدوري
أخر الأخبار
كاف يعلن: 3 أساطير يشاركون في مباراة احتفالية على هامش مئوية اتحاد الكرة المصري 22 دقيقة | مصر
إيقاف ظهير الإسماعيلي مباراتين وتغريمه 10 آلاف جنيه 28 دقيقة | الدوري المصري
الكشف عن حكام مباراتي سيراميكا كليوباترا مع الزمالك والأهلي وسموحة 46 دقيقة | الدوري المصري
جلسة في الزمالك بين أمير مرتضى وإسماعيل يوسف وكارتيرون يوم السبت ساعة | الدوري المصري
سبورت: برشلونة يريد ضم مهاجم بازل السويسري ساعة | ميركاتو
كرة يد - دودو يخضع لجراحة الرباط الصليبي في فرنسا ساعة | رياضات أخرى
استراحة دوري الأبطال - شيريف (0) - (2) ريال مدريد.. نهاية الشوط الأول ساعة | دوري أبطال أوروبا
دوري الأبطال - ثنائية دجيكو تقرب إنتر من دور الـ 16 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعليق ساخر من كراوتش بعد معادلة صلاح لرقمه في الدوري الإنجليزي 2 أول تصريح من مرتضى منصور لـ في الجول بعد عودته لرئاسة الزمالك 3 ملف - طالع كل ما قاله مرتضى منصور في المؤتمر الأول بعد العودة إلى الزمالك 4 قائمة منتخب مصر لـ كأس العرب – استبعاد طارق حامد وأبو جبل.. وضم داوود وأسامة فيصل وعمر كمال