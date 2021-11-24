إيقاف ظهير الإسماعيلي مباراتين وتغريمه 10 آلاف جنيه

أعلنت رابطة الأندية إيقاف محمد دسوقي ظهير الإسماعيلي مباراتين.

محمد الدسوقي النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وأضافت الرابطة للعقوبة، غرامة قدرها 10 آلاف جنيه.

وأتت عقوبة دسوقي بسبب تدخله العنيف على باسم علي ظهير المقاولون خلال مباراة الفريقين في الجولة الخامسة.

وتلقى دسوقي بطاقة حمراء مباشرة بعد التدخل، خلال المباراة التي انتهت 1-1.

وبالتالي، يغيب دسوقي عن مواجهتي الإسماعيلي ضد غزل المحلة وسموحة.