إيقاف ظهير الإسماعيلي مباراتين وتغريمه 10 آلاف جنيه

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 22:40

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الزمالك

أعلنت رابطة الأندية إيقاف محمد دسوقي ظهير الإسماعيلي مباراتين.

محمد الدسوقي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وأضافت الرابطة للعقوبة، غرامة قدرها 10 آلاف جنيه.

وأتت عقوبة دسوقي بسبب تدخله العنيف على باسم علي ظهير المقاولون خلال مباراة الفريقين في الجولة الخامسة.

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وتلقى دسوقي بطاقة حمراء مباشرة بعد التدخل، خلال المباراة التي انتهت 1-1.

وبالتالي، يغيب دسوقي عن مواجهتي الإسماعيلي ضد غزل المحلة وسموحة.

محمد دسوقي الإسماعيلي في الدوري
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