الكشف عن حكام مباراتي سيراميكا كليوباترا مع الزمالك والأهلي وسموحة
الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 22:23
كتب : FilGoal
كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن أطقم حكام مباريات الخميس ببطولة الدوري المصري.
وسيدير محمود البنا مباراة الأهلي مع سموحة، فيما سيساعده هاني خيري، ومحمد مصطفى لطفي.
وسيكون محمود وفا حكما رابعا، فيما سيتولى محمد دسوقي مهمة إدارة تقنية الفيديو، وبمعاونة هشام الدسوقي.
وسيدير محمد معروف مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك، فيما سيعاونه سمير جمال، ومحمد عبد المجيد.
وسيكون عاطف حسين حكما رابعا، فيما سيتولى محمد الحنفي إدارة تقنية الفيديو، وبمعاونة محمد أبو الرجال.
وأخير، سيدير عبد العزيز السيد مباراة الاتحاد السكندري مع فاركو، ويعاونه سيد نافع، وأحمد عبد الغني، وسيد شعبان حكما رابعا.
وسيكون أمين عمر حكما للفيديو، وبمعاونة هاني العراقي.
نرشح لكم
إيقاف ظهير الإسماعيلي مباراتين وتغريمه 10 آلاف جنيه الكشف عن حكام مباراتي سيراميكا كليوباترا مع الزمالك والأهلي وسموحة جلسة في الزمالك بين أمير مرتضى وإسماعيل يوسف وكارتيرون يوم السبت أحمد دياب: تكرار التشجيع أثناء النشيد لأي جمهور = منع المشجع حتى نهاية الموسم رابطة الأندية تعلن أكرم توفيق لاعب الجولة الخامسة في الدوري قائمة الأهلي - عودة طاهر وحمدي فتحي أمام سموحة.. وغياب السولية ومعلول