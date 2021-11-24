الكشف عن حكام مباراتي سيراميكا كليوباترا مع الزمالك والأهلي وسموحة

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 22:23

كتب : FilGoal

الحكم محمد معروف - تقنية الفيديو - الزمالك - المقاولون العرب

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن أطقم حكام مباريات الخميس ببطولة الدوري المصري.

وسيدير محمود البنا مباراة الأهلي مع سموحة، فيما سيساعده هاني خيري، ومحمد مصطفى لطفي.

وسيكون محمود وفا حكما رابعا، فيما سيتولى محمد دسوقي مهمة إدارة تقنية الفيديو، وبمعاونة هشام الدسوقي.

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وسيدير محمد معروف مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك، فيما سيعاونه سمير جمال، ومحمد عبد المجيد.

وسيكون عاطف حسين حكما رابعا، فيما سيتولى محمد الحنفي إدارة تقنية الفيديو، وبمعاونة محمد أبو الرجال.

وأخير، سيدير عبد العزيز السيد مباراة الاتحاد السكندري مع فاركو، ويعاونه سيد نافع، وأحمد عبد الغني، وسيد شعبان حكما رابعا.

وسيكون أمين عمر حكما للفيديو، وبمعاونة هاني العراقي.

الدوري المصري الزمالك الأهلي محمد معروف محمود البنا
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