جلسة في الزمالك بين أمير مرتضى وإسماعيل يوسف وكارتيرون يوم السبت

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 22:07

كتب : إبراهيم رمضان

باتريس كارتيرون الزمالك البنك الأهلي الدوري المصري

يعقد إسماعيل يوسف القائم بأعمال أمين صندوق الزمالك، وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادي، جلسة مع المدير الفني باتريس كارتيرون يوم السبت المقبل.

وتستهدف الجلسة بحث احتياجات كارتيرون، ودعم الجهاز الفني والفريق.

وفي نفس الإطار، يدرس إسماعيل يوسف إعادة تشكيل قطاع الناشئين بعد تكليفه من رئيس النادي مرتضى منصور بذلك الملف.

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و تعادل الزمالك مع ضيفه البنك الأهلي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري، قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الخميس في الجولة السادسة.

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة العاشرة في المركز الثالث بالدوري.

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