كرة يد - دودو يخضع لجراحة الرباط الصليبي في فرنسا

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 21:59

كتب : FilGoal

أحمد هشام دودو - مصر - إسبانيا - طوكيو 2020

كشف محمد شوقي رئيس جهاز العلاج الطبيعي بالاتحاد المصري لكرة اليد وطبيب المنتخب الأول أن أحمد هشام السيد "دودو" لاعب نيم الفرنسي خضع اليوم الأربعاء لجراحة الرباط الصليبي في الركبة، بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك بالتنسيق بين الجهاز الطبي بالاتحاد المصري وناديه.

وقال شوقي بحسب الموقع الرسمي للاتحاد: "الطبيب الذي أجرى الجراحة للاعب المنتخب الوطني أحمد هشام السيد هو نفسه الذي أجرى نفس العملية الجراحية لنجم المنتخب الفرنسي نيكولا كاراباتيتش".

وأضاف "دودو سيبدأ مشوار التأهيل في أكبر المراكز الطبية المتخصصة في تأهيل الرياضيين بفرنسا، تحت إشراف نادي نيم الفرنسي، وبمتابعة مستمرة مع الجهاز الطبي للمنتخب الوطني والاتحاد المصري لكرة اليد".

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وأتم "وذلك حرصًا من الاتحاد على تأهيل اللاعب في أفضل الأماكن العالمية لما يمثله من قيمة كبيرة كأحد أبناء المنتخب الوطني وأحد النجوم الواعدين في كرة اليد المصرية والذي ينتظره مستقبل باهر في رحلته الاحترافية".

وأصيب دودو بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في إحدى المباريات مع فريقه نيم الفرنسي، وسيفقتد المنتخب مجهوداته خلال مشاركته في كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالمغرب في الفترة من 13 إلى 24 يناير 2022.

كرة يد أحمد هشام دودو
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