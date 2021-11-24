ثنائية دجيكو تقرب إنتر من دور الـ 16

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 21:43

كتب : عبد الرحمن فوزي

إدين دجيكو - إنتر ميلان

فاز إنتر ميلان على شاختار دونتسك بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب جيوسيبي مياتزا ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

سجل إدين دجيكو هدفي إنتر ميلان في المباراة.

التشكيل

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بدأ سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان المباراة بلاوتارو مارتينيز وإدين دجيكو في خط الهجوم.

بدأ إنتر المباراة بالهجوم وسدد نيكولا باريلا تسديدة فوق المرمى في الدقيقة الـ 11.

ومرة أخرى حاول إنتر تسجيل الهدف الثاني برأسية من باستوني ولكنها مرت بجانب القائم.

وألغى الحكم هدفا لإيفان بيريزيتش في الدقيقة الـ 24 بسبب وقوع ماتيو دراميان في حالة تسلل.

وفي الدقيقة الـ 26 وبرأسية أخرى كاد دجيكو أن يسجل الهدف الأول ولكن الحارس تألق في التصدي.

وبدأ الشوط الثاني بهدفا ملغي جديد لإنتر في الدقيقة الـ 56 أحرزه لاوتارو مارتينيز ولكنه ارتكب خطأ قبل تسديد الكرة.

وفي الدقيقة الـ 61 تمكن إنتر ميلان من التسجيل أخيرا عن طريق دجيكو الذي تابع تسديدة دارميان التي تصدى لها الدفاع ليسدد دجيكو كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وأضاف دجيكو الهدف الثاني بعد خمس دقائق فقط برأسية مستغلا عرضية رائعة من بيريزيتش.

بذلك الفوز ارتفع رصيد إنتر ميلان للنقطة العاشرة في صدارة المجموعة الرابعة بشكل مؤقت قبل مباراة ريال مدريد مع شيريف تيراسبول.

ويحتاج إنتر لفوز ريال مدريد على شيريف للصعود رسميا لدور الـ 16.

بينما توقف رصيد شاختار عند نقطة واحدة في المركز الرابع من المجموعة.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت عزز أياكس صدارته للمجموعة الثالثة بالفوز على بيشكتاش بهدفين مقابل هدف واحد ليحقق الانتصار الخامس والعلامة الكاملة في دور المجموعات.

وسجل سيباستيان هالير هدفي أياكس ليعادل ليفاندوفسكي كهداف لدوري أبطال أوروبا بوصوله للهدف التاسع، بينما سجل رشيد غزال هدف بيشكتاش الوحيد.

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