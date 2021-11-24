أحمد دياب: تكرار التشجيع أثناء النشيد لأي جمهور = منع المشجع حتى نهاية الموسم

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 21:41

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو الأهلي بهدف معلول أمام المحلة

شدد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، أن تكرار واقعة التشجيع أثناء عزف النشيد الوطني قبل مباريات الدوري، يساوي منع المشجعين الحاضرين للمباراة من حضور المباريات حتى نهاية الموسم.

وقال دياب عبر قناة صدى البلد: "أثناء عزف السلام الجمهوري، في مدرج الأهلي كان حاضرا 349 مشجعا لم يلتزموا في وقت عزف النشيد، فإدارة المسابقات بعد مراجعة الشريط الأصلي ومراجعة بطاقات المشجعين أصدرت قرارا بمنعهم لمباراتين، وفي حال التكرار سيتم منع المشجع من الحضور حتى نهاية الموسم".

وشدد "كل شيء كان محددا بالإسم بسبب الكاميرات داخل الملعب ووجود بطاقة المشجع. المشجع محروم الآن من الحجز عبر الموقع لمدة مباراتين. إذا تكرر هذا الأمر سيتم حرمان المشجع حتى نهاية الموسم. الأمر ينطبق على كل الجماهير وليس الـ 349 المعاقبين فقط".

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وأتم "الـ 18 ناد وقعوا على لائحة العقوبات، وتلك خاصة بالجماهير وتؤثر على الأندية، وهناك أشياء خاصة بالبروتوكول الخاص بالمباريات والآداب العامة وتلك تخص المشجع نفسه، ولا تخص النادي".

وأعلنت رابطة أندية الدوري المصري عن حرمان 349 مشجعا للنادي الأهلي من حضور مباراتين.

وكشفت الرابطة في بيان رسمي، بأن اللجنة المسابقات قررت حرمان 349 مشجعا من حضور مباراتين للنادي الأهلي بسبب الهتاف أثناء عزف النشيد الوطني قبل مباراة الفريق أمام غزل المحلة.

وجاء في البيان أيضا بأنه تم توجيه التحذير لهم بالحرمان النهائي من حضور المباريات في حالة تكرار مثل هذه التصرفات.

جاء هذا القرار على ضوء مباراة الأهلي مع غزل المحلة في بطولة الدوري المصري.

وفاز الأهلي على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة مساء غد الخميس، ضمن مباريات الجولة السادسة.

الأهلي غزل المحلة في الدوري رابطة الأندية
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