رابطة الأندية تعلن أكرم توفيق لاعب الجولة الخامسة في الدوري
الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 21:40
كتب : FilGoal
أعلنت رابطة الأندية المصرية اختيار أكرم توفيق لاعب الأهلي كأفضل لاعب في الجولة الخامسة من الدوري المصري.
أكرم توفيق
النادي : الأهلي
وشارك أكرم توفيق في فوز الأهلي على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وخلال المباراة أكمل أكرم توفيق 22 تمريرة صحيحة، وقطع الكرة 5 مرات وحقق 3 اعتراضات ناجحة.
وفي الجولات السابقة من الدوري تم اختيار كل من بيرسي تاو وحمدي فتحي وأليو ديانج من الأهلي، وأحمد رفعت من فيوتشر كلاعبي الجولات الأربعة الأولى على الترتيب.
ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة في الجولة السادسة من الدوري المصري مساء غدا الخميس.
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