مباشر دوري الأبطال – ليفربول أمام بورتو.. وأتليتكو مدريد يستضيف ميلان
الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 21:32
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا.
ليفربول VS بورتو (0/0)
بداية المباراة بعد قليل
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أتليتكو مدريد VS ميلان (0/0)
بداية المباراة بعد قليل
لمتابعة المباراة مباشرة من هنا
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