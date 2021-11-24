مباشر دوري الأبطال – ليفربول أمام بورتو.. وأتليتكو مدريد يستضيف ميلان

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 21:32

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول × أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

ليفربول VS بورتو (0/0)

بداية المباراة بعد قليل

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أتليتكو مدريد VS ميلان (0/0)

بداية المباراة بعد قليل

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دوري أبطال أوروبا ليفربول بورتو
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