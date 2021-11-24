مباشر دوري الأبطال - مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 21:21

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان - مانشستر سيتي - رحيم ستيرلينج

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد باريس سان جيرمان في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

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انطلاق المباراة

مانشستر سيتي باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
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