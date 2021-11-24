العواقب الاقتصادية لـ برشلونة في حالة عدم التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 21:17

كتب : عبد الرحمن فوزي

ممفيس ديباي - برشلونة

بعد التعادل مع بنفيكا على ملعب كامب نو، أصبح برشلونة مهدد بقوة بعدم التأهل لدور الـ 16 والخروج من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

لضمان التأهل بشكل مباشر يحتاج برشلونة إلى الفوز على بايرن ميونيخ في أليانز أرينا وهو ليس بالخيار المضمون أو السهل تحقيقه في ظل مستوى بايرن ميونيخ المميز في الموسم الحالي، وأيضا مستوى برشلونة المنخفض ومعاناته محليا وأوروبيا.

الحالة الثانية لتأهل برشلونة في حالة عدم الفوز على بايرن ميونيخ هي عدم فوز بنفيكا على دينامو كييف والتي ستقام على ملعب دالوش في البرتغال.

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كابوس الخروج المبكر من دور المجموعات، سيكون فشلا رياضية إن تحقق بكل تأكيد، خصوصا وإن برشلونة لم يلعب في الدوري الأوروبي ولا مرة منذ النظام الجديد للبطولة، ولكن الهم الأكبر لإدارة النادي ستكون الخسارة الإقتصادية.

مع الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني فإن خروج الفريق من دور مبكر في دوري أبطال أوروبا سيجعل الفريق في أزمة مضاعفة خصوصا مع وجود فوارق كبيرة بين إرادات المشاركة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وفقا لصحيفة سبورت فإن الوصول لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا ياعني حصول الفريق على 15 مليون يورو، ولكن دور المجموعات في الدوري الأوروبي يساوي 3.63 مليون يورو فقط.

ومع كل فوز في المجموعات بدوري أبطال أوروبا يحصل الفريق الفائز على 2.8 مليون يورو، بينما لا تتعدى جائزة المباراة في الدوري الأوروبي 630 ألف يورو.

في حالة وصول برشلونة أو أي فريق لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا فإنه يضمن الحصول على 9.6 مليون يورو إضافية وعلى العكس فإن جائزة الدوري الأوروبي تساوي 1.2 مليون يورو فقط.

والوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يساوي الحصول على 10.6 مليون يورو إضافية، ولكن في الدوري الأوروبي يحصل المتأهلون على 2 مليون يورو فقط.

والفارق يتوسع أيضا في نصف النهائي، إذ يحصل المتأهلين في دوري أبطال أوروبا على 12.5 مليون يورو، بينما يحصل المتأهلين في الدوري الأوروبي على 2.8 مليون يورو.

ويحصل المتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على 15.5 مليون يورو، بينما يصحل الفائز باللقب على 4.5 مليون يورو إضافية.

أما في الدوري الأوروبي يحصل المتأهل إلى النهائي على 4.5 مليون يورو، بينما يحصل الفريق المتوج باللقب على 4 مليون يورو إضافية.

بعيدا عن خيبات الأمل الجماهيرية ولكن عدم تأهل برشلونة إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا سيكون بمثابة الكارثة الاقتصادية والتي لا تنقص النادي في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها بالفعل.

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