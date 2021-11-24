تشكيل مانشستر سيتي – ستيرلنج ومحرز أساسيان أمام باريس سان جيرمان

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 21:08

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي إيفرتون

يقود رياض محرز، ورحيم ستيرلنج تشكيل مانشستر سيتي أمام باريس سان جيرمان.

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

تشكيل مانشستر سيتي شهد البدء بـ روبن دياز، وجون ستونز كقلبي دفاع، فيما يبدأ جواو كانسيلو كظهير أيسر.

أخبار متعلقة
تشكيل باريس سان جيرمان – راموس بديل لأول مرة أمام مانشستر سيتي ليكيب: غياب فيراتي عن مواجهة مانشستر سيتي للإصابة بوكيتينو وتين هاج يعلقان على أخبار ارتباطهما بتدريب مانشستر يونايتد دوري الأبطال - رونالدو وسانشو يحلقان بـ مانشستر يونايتد إلى الإقصائيات بالفوز على فياريال

ويقود بيرناردو سيلفا الهجوم بجانب رحيم ستيرلنج، وبيرناردو سيلفا.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حارس: إيديرسون مورايش.

الدفاع: كايل ووكر – روبن دياز – جون ستونز – جواو كانسيلو.

الوسط: رودريجو – إلكاي جوندوجان – أوليكاسندر زينشينكو.

الهجوم: رياض محرز – بيرناردو سيلفا – رحيم ستيرلنج.

دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي باريس سان جيرمان
نرشح لكم
مباشر دوري الأبطال - شيريف تيراسبول ضد ريال مدريد دوري الأبطال - ثنائية دجيكو تقرب إنتر من التأهل مباشر دوري الأبطال – ليفربول أمام بورتو.. وأتليتكو مدريد يستضيف ميلان مباشر دوري الأبطال - مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان تشكيل ريال مدريد – بنزيمة يقود الهجوم.. وكورتوا يحرس المرمى أمام شيريف العواقب الاقتصادية لـ برشلونة في حالة عدم التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
مباشر دوري الأبطال - شيريف تيراسبول ضد ريال مدريد 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
دوري الأبطال - ثنائية دجيكو تقرب إنتر من التأهل 16 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أحمد دياب: تكرار التشجيع أثناء النشيد لأي جمهور = منع المشجع حتى نهاية الموسم 17 دقيقة | الدوري المصري
رابطة الأندية تعلن أكرم توفيق لاعب الجولة الخامسة في الدوري 19 دقيقة | الدوري المصري
مباشر دوري الأبطال – ليفربول أمام بورتو.. وأتليتكو مدريد يستضيف ميلان 26 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر دوري الأبطال - مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان 38 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ريال مدريد – بنزيمة يقود الهجوم.. وكورتوا يحرس المرمى أمام شيريف 39 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
العواقب الاقتصادية لـ برشلونة في حالة عدم التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 41 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعليق ساخر من كراوتش بعد معادلة صلاح لرقمه في الدوري الإنجليزي 2 أول تصريح من مرتضى منصور لـ في الجول بعد عودته لرئاسة الزمالك 3 ملف - طالع كل ما قاله مرتضى منصور في المؤتمر الأول بعد العودة إلى الزمالك 4 قائمة منتخب مصر لـ كأس العرب – استبعاد طارق حامد وأبو جبل.. وضم داوود وأسامة فيصل وعمر كمال