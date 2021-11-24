تشكيل مانشستر سيتي – ستيرلنج ومحرز أساسيان أمام باريس سان جيرمان
الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 21:08
كتب : FilGoal
يقود رياض محرز، ورحيم ستيرلنج تشكيل مانشستر سيتي أمام باريس سان جيرمان.
أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.
تشكيل مانشستر سيتي شهد البدء بـ روبن دياز، وجون ستونز كقلبي دفاع، فيما يبدأ جواو كانسيلو كظهير أيسر.
ويقود بيرناردو سيلفا الهجوم بجانب رحيم ستيرلنج، وبيرناردو سيلفا.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:
حارس: إيديرسون مورايش.
الدفاع: كايل ووكر – روبن دياز – جون ستونز – جواو كانسيلو.
الوسط: رودريجو – إلكاي جوندوجان – أوليكاسندر زينشينكو.
الهجوم: رياض محرز – بيرناردو سيلفا – رحيم ستيرلنج.
نرشح لكم
مباشر دوري الأبطال - شيريف تيراسبول ضد ريال مدريد دوري الأبطال - ثنائية دجيكو تقرب إنتر من التأهل مباشر دوري الأبطال – ليفربول أمام بورتو.. وأتليتكو مدريد يستضيف ميلان مباشر دوري الأبطال - مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان تشكيل ريال مدريد – بنزيمة يقود الهجوم.. وكورتوا يحرس المرمى أمام شيريف العواقب الاقتصادية لـ برشلونة في حالة عدم التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا