تشكيل باريس سان جيرمان – راموس بديل لأول مرة أمام مانشستر سيتي

يتواجد سيرخيو راموس على مقاعد بدلاء باريس سان جيرمان لأول مرة منذ انضمامه إلى الفريق.

أعلن ماوريسيو بوتشتينو مدرب باريس سان جيرمان، تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

تشكيل باريس سان جيرمان شهد تواجد سيرخيو راموس على مقاعد البدلاء لأول مرة بعد الشفاء من الإصابة.

ويبدأ باريس بـ ليونيل ميسي، ونيمار دا سيلفا، وكيليان مبابي في الهجوم.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حارس: كيلور نافاس.

الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – بريسنيل كيمبيمبي – نونو مينديش.

الوسط: أندير هيريرا – ليوناردو باريديس – إدريسا جانا جاي.

الهجوم: ليونيل ميسي – كيليان مبابي – نيمار.