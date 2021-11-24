تشكيل ليفربول – صلاح ومينامينو أساسيان أمام بورتو

يقود محمد صلاح وتاكومي مينامينو تشكيل ليفربول أمام بورتو.

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة بورتو في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ليفربول شهد البدء بـ محمد صلاح، وساديو ماني، وتاكومي مينامينو في الهجوم.

ويبدأ نيكو ويليامز كظهير أيمن على حساب ترينت أرنولد، فيما يبدأ كوستاس تسيميكاس كظهير أيسر.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: نيكو ويليامز – جويل ماتيب – إبراهيما كوناتي – كوستاس تسيميكاس.

الوسط: تايلور مورتون – تياجو ألكانتارا – أوكس تشامبيرلين.

الهجوم: محمد صلاح – تاكومي مينامينو – ساديو ماني.

وسيرتي أليسون شارة قيادة ليفربول لأول مرة، فيما سيتواجد ديوجو جوتا على مقاعد البدلاء.