سبورت: برشلونة يريد ضم مهاجم بازل السويسري

ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن نادي برشلونة يسعى لتدعيم صفوفه في انتقالات يناير المقبلة خاصة على مستوى الهجوم.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يريد ضم اللاعب البرازيلي أرثر كابرال مهاجم نادي بازل السويسري بسبب مشاكل في خط هجوم البلوجرانا.

وتابعت سبورت أن اللاعب البرتغالي ديكو هو من اقترح اسم اللاعب على برشلونة حتى ينضم إلى الفريق في الشتاء، ويعتبر ديكو هو رئيس الكشافة الجديد للفريق الكتالوني في البرازيل والبرتغال.

وأشار تقرير الصحيفة الإسبانية إلى أن اللاعب البرازيلي من الممكن أن ينفجر في كامب نو، ويكون إضافة قوية لكتيبة تشافي مع الفريق والذي يريد أن يدعم الفريق ويبني للمستقبل.

يذكر أن آرثر كابرال لعب مع بازل 13 مباراة سجل فيها 13 هدفا وصنع 4 آخرين في الدوري السويسري حتى الآن.

كما لعب اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 23 عاما 147 بقميص بازل، وسجل معهم 72 هدفا وصنع 21 هدفا في مسيرته.