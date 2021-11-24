سبورت: برشلونة يريد ضم مهاجم بازل السويسري

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 22:07

كتب : عمر خالد

أرثر كابرال، لاعب بازل السويسري

ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن نادي برشلونة يسعى لتدعيم صفوفه في انتقالات يناير المقبلة خاصة على مستوى الهجوم.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يريد ضم اللاعب البرازيلي أرثر كابرال مهاجم نادي بازل السويسري بسبب مشاكل في خط هجوم البلوجرانا.

وتابعت سبورت أن اللاعب البرتغالي ديكو هو من اقترح اسم اللاعب على برشلونة حتى ينضم إلى الفريق في الشتاء، ويعتبر ديكو هو رئيس الكشافة الجديد للفريق الكتالوني في البرازيل والبرتغال.

أخبار متعلقة
بيلد: كيميتش ثاني حالات كورونا في بايرن ليكيب: غياب فيراتي عن مواجهة مانشستر سيتي للإصابة جارديان: ضربة لـ تشيلسي.. اشتباه في إصابة تشيلويل بقطع في الرباط الصليبي مدرب بنفيكا: فرصة سيفيروفيتش؟ لم أرى فشلا كهذا خلال 30 عاما من التدريب

وأشار تقرير الصحيفة الإسبانية إلى أن اللاعب البرازيلي من الممكن أن ينفجر في كامب نو، ويكون إضافة قوية لكتيبة تشافي مع الفريق والذي يريد أن يدعم الفريق ويبني للمستقبل.

يذكر أن آرثر كابرال لعب مع بازل 13 مباراة سجل فيها 13 هدفا وصنع 4 آخرين في الدوري السويسري حتى الآن.

كما لعب اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 23 عاما 147 بقميص بازل، وسجل معهم 72 هدفا وصنع 21 هدفا في مسيرته.

أرثر كابرال برشلونة بازل السويسري
نرشح لكم
سبورت: برشلونة يريد ضم مهاجم بازل السويسري لا جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس مستعد لعرض 50 مليون يورو لضم فلاهوفيتش ريناتو سانشيز يعلق على اهتمام أرسنال وميلان.. ويكشف سر انهيار انتقاله إلى برشلونة صن: مانشستر يونايتد مستعد لبيع لاعبه لـ وست هام في يناير ماركا: تشيلسي يرغب في ضم جوهرة برشلونة تقرير تركي: أتالانتا يفكر في ضم مصطفى محمد
أخر الأخبار
كاف يعلن: 3 أساطير يشاركون في مباراة احتفالية على هامش مئوية اتحاد الكرة المصري 43 دقيقة | مصر
إيقاف ظهير الإسماعيلي مباراتين وتغريمه 10 آلاف جنيه 49 دقيقة | الدوري المصري
الكشف عن حكام مباراتي سيراميكا كليوباترا مع الزمالك والأهلي وسموحة ساعة | الدوري المصري
جلسة في الزمالك بين أمير مرتضى وإسماعيل يوسف وكارتيرون يوم السبت ساعة | الدوري المصري
سبورت: برشلونة يريد ضم مهاجم بازل السويسري ساعة | ميركاتو
كرة يد - دودو يخضع لجراحة الرباط الصليبي في فرنسا ساعة | رياضات أخرى
مباشر دوري الأبطال - شيريف (0) - (3) ريال مدريد.. تبديل إضطراري ساعة | دوري أبطال أوروبا
دوري الأبطال - ثنائية دجيكو تقرب إنتر من دور الـ 16 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعليق ساخر من كراوتش بعد معادلة صلاح لرقمه في الدوري الإنجليزي 2 أول تصريح من مرتضى منصور لـ في الجول بعد عودته لرئاسة الزمالك 3 ملف - طالع كل ما قاله مرتضى منصور في المؤتمر الأول بعد العودة إلى الزمالك 4 قائمة منتخب مصر لـ كأس العرب – استبعاد طارق حامد وأبو جبل.. وضم داوود وأسامة فيصل وعمر كمال