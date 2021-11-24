غياب ثلاثي عن الإسماعيلي قبل مواجهة المحلة

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 20:07

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الزمالك

يغيب ثلاثي الإسماعيلي، عبد الرحمن مجدي وأحمد مصطفى ومروان صحراوي، عن مواجهة غزل المحلة يوم الجمعة في الجولة السادسة من الدوري.

وأثبتت الآشعة إصابة الجناح عبد الرحمن مجدي بشد في العضلة الأمامية، وزميله أحمد مصطفى بشد في العضلة الضامة.

ويحتاج الثنائي لأسبوع للتعافي، فيما يعاني المدافع التونسي مروان صحراوي من شد في العضلة الخلفية.

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وعاد صحراوي من تونس، وانتظم اليوم في تدريبات تأهيلية.

وفي نفس الإطار، يغيب الظهير الأيسر محمد دسوقي عن المباراة بسبب الطرد المباشر ضد المقاولون العرب.

ويغيب دسوقي عن تلك المباراة فقط، بسبب عدم تعمد إيذاء المنافس.

وتعادل الإسماعيلى مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق في الجولة السادسة من الدوري المصري.

وتقدم الإسماعيلي إلى المركز الـ17 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري بالحصول على نقطته الأولى في الدوري.

الإسماعيلي غزل المحلة في الدوري
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