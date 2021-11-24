مباشر دوري الأبطال - إنتر ميلان (0) - (0) شاختار.. هدف ملغي
الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 19:57
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر ميلان وشاختار في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.
ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بينما يحتل شاختار المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
د36 انفراد من لاوتارو مارتينيز ولكن حارس شاختار يتصدى
د26 رأسية من دجيكو ولكن الحارس يتصدى
د24 هدف ملغي لبيريزيتش بعد تسلل على دارميان
د23 رأسية خطيرة من باستوني بجانب المرمى
د11 تسديدة من باريلا من داخل منطقة الجزاء فوق المرمى
بداية المباراة
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