انتهت دوري الأبطال - إنتر ميلان (2) - (0) شاختار.. فوز مهم لإنتر

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 19:57

كتب : FilGoal

إيفان بيريسيتش - إنتر ميلان × نابولي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر ميلان وشاختار في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بينما يحتل شاختار المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

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نهاية المباراة

د77 القائم يمنع تسديدة دودو من تقليص الفارق لشاختار

د66 جوووول ثاني دجيكو برأسية بعد عرضية من بيريزيتش

د61 جوووول أول إدين دجيكو بتصوية صاروخية من داخل منطقة الجزاء بعد متابعة لتصدي الدفاع

د56 جول جديد ملغي لإنتر بعد خطأ على لاوتارو مارتينيز.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د36 انفراد من لاوتارو مارتينيز ولكن حارس شاختار يتصدى

د26 رأسية من دجيكو ولكن الحارس يتصدى

د24 هدف ملغي لبيريزيتش بعد تسلل على دارميان

د23 رأسية خطيرة من باستوني بجانب المرمى

د11 تسديدة من باريلا من داخل منطقة الجزاء فوق المرمى

بداية المباراة

إنتر ميلان شاختار دوري أبطال أوروبا
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