بيلد: كيميتش ثاني حالات كورونا في بايرن

كشفت صحيفة بيلد الألمانية عن إصابة جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ بفيروس كورونا بعد فترة من العزل الصحي.

ويقضي كيميتش فترة من العزل الصحي منذ يوم الجمعة الماضية بعد مخالطته لشخص مصاب بفيروس كورونا.

وفقا لبيلد فإن الفحوصات قد أكدت إيجابية مسحة كيميتش وتأكد إصابته بفيروس كورونا.

وكان كيميتش قد أثار جدلا في ألمانيا بعد رفضه لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مما أخرج تقاريرا تفيد برغبة بايرن ميونيخ في عقاب اللاعب بسبب ذلك القرار.

وكان بايرن قد أعلن صباح اليوم إصابة تشوبو موتنج مهاجم الفريق بفيروس كورونا هو الآخر، ليكون كيميتش الحالة الثانية داخل النادي.

وخضع 8 لاعبين للعزل الصحي من بايرن ميونيخ للإشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا، تأكد إصابة موتنج وكيميتش، بينما خرج ستانيسيت ونيكولاس زولي من العزل بعد تأكد سلبية مسحتهم.