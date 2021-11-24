ليكيب: غياب فيراتي عن مواجهة مانشستر سيتي للإصابة

تعرض اللاعب الدولي الإيطالي ماركو فيراتي لإصابة جديدة ولن يتواجد ضمن تشكيل باريس سان جيرمان الفرنسي ضد مانشستر سيتي في مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن فيراتي كان جاهزا لمباراة الفريق أمام مانشستر سيتي لكنه تعرض لإصابة تمنعه من المشاركة في اللقاء.

وأشارت الصحيفة الفرنسية أن فيراتي يعاني من إصابة على مستوى الفخذ، وبالتالي سيتواجد اللاعب الإيطالي في المدرجات لمشاهدة المباراة.

وأوضحت "ليكيب" أن غياب فيراتي عن باريس سان جيرمان لن يكون اللاعب الوحيد، ولكن سيغيب أيضا الهولندي جورجينيو فينالدوم عن المباراة.

يذكر أن فيراتي البالغ من العمر 29 عاما لعب ثماني مباريات تنافسية فقط مع ناديه في الموسم الحالي حتى الآن.

كما يتنافس كل من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وجها لوجه على صدارة المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا.