قائمة الأهلي - عودة طاهر وحمدي فتحي أمام سموحة.. وغياب السولية ومعلول

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 18:31

كتب : حسام نور الدين

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف حمدي فتحي في المقاولون العرب

عاد ثنائي الأهلي طاهر محمد طاهر وحمدي فتحي لقائمة الأهلي استعدادا لمواجهة سموحة.

ويلعب الأهلي ضد سموحة في الجولة السادسة من الدوري المصري مساء غدا الخميس، في ملعب الأهلي we السلام.

وغاب طاهر عن قائمة الأهلي في مباراتي المقاولون العرب وغزل المحلة لأسباب فنية.

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بينما عاد حمدي فتحي أيضا لقائمة الأهلي وذلك بعد غيابه عن مباراة المحلة للإيقاف.

على الجانب الآخر غاب كل من علي معلول وحسام حسن للإصابة، وعمرو السولية للإيقاف.

واستمر غياب محمود عبد المنعم "كهربا" لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

الدفاع: ياسر إبراهيم – محمد هاني – أيمن أشرف – بدر بانون – كريم فؤاد – رامي ربيعة.

الوسط: حمدي فتحي – أكرم توفيق – أليو ديانج – وليد سليمان – بيرسي تاو – أحمد عبد القادر – أفشة - عمار حمدي – حسين الشحات – لويس ميكيسوني – طاهر.

الهجوم: محمد شريف.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات.

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