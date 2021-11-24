مران الأهلي - تدريبات علاجية لـ معلول وحسام حسن

نفذ علي معلول ظهير أيسر الأهلي البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص به للتعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة غزل المحلة.

علي معلول النادي : الأهلي الأهلي

وتعرض التونسي علي معلول لإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة المحلة السابقة في الدوري، التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الخامسة.

كما أدى حسام حسن مهاجم الفريق البرنامج التأهيلي الخاص به بعدما تعرض للإصابة أمام المحلة أيضا.

ويعاني علي معلول من شد خفيف في العضلة الضامة، في حين يعاني حسام حسن من الإصابة بكدمة في الجزء الخارجي من الركبة.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين، تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة سموحة.

كما عقد بيتسو موسيماني جلسة أخرى مع سامي قمصان مدرب الفريق، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالمباراة.

وبعد ذلك قاد كابليو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية، تدريبات بدنية متنوعة للاعبين في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة سموحة غدًا.

ويلتقي الأهلي مع سموحة غدًا الخميس، في الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 15 نقطة جمعها من خمس مباريات، حيث فاز على كل من الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك والمقاولون العرب وغزل المحلة.