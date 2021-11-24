مدرب بنفيكا: فرصة سيفيروفيتش؟ لم أرى فشلا كهذا خلال 30 عاما من التدريب

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 18:16

كتب : عبد الرحمن فوزي

هاريس سيفيروفيتش - بنفيكا

وصف خورخي خيسوس مدرب بنفيكا فرصة لاعب الفريق هاريس سيفيروفيتش في الدقيقة الأخيرة من مباراته أمام برشلونة بالفشل الذي لم يراه خلال مسيرته.

وتعادل بنفيكا مع برشلونة بدون أهداف ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب كامب نو.

وأتيحت فرصة لسيفيروفيتش في الدقيقة الأخيرة بعد دخوله بديلا لتسجيل هدف الفوز لبنفيكا بعد أن انفرد بالمرمى بشكل صحيح وراوغ تير شتيجن حارس برشلونة قبل أن يضيع الكرة والمرمى خالي.

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وقال خيسوس في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "كان بإمكاننا ترك كامب نو بنتيجة أفضل، الهجمة الأخيرة أثرت في مشاعري لقد كانت عارا".

وتابع "خلال 30 عاما من مسيرتي كمدرب لم أر مثل ذلك الفشل، الآن سنعتمد على الأخرين وهذا ليس الوضع الأفضل، سنرى ما سيحدث في بايرن ميونيخ وبرشلونة".

وأضاف "قدمنا مباراة قوية على مستوى الدفاع، ولكن الللاعبين الأكثر إبداعا في الهجوم لم يكونوا في أفضل مستوياتهم".

وأتم "يجب أن يستعيد بنفيكا شخصيته الدولية واليوم أظهرنا بأننا كان يمكننا الفوز على برشلونة في ملعبه".

ويحتل بنفيكا المركز الثالث في ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقاط وبفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

ويحتاج بنفيكا للفوز على دينامو كييف في الجولة الأخيرة بأي نتيجة مع عدم فوز برشلونة على بايرن ميونيخ من أجل التأهل لدور الـ 16.

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