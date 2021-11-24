قائمة سيراميكا - باسم مرسي وشادي حسين ومحمد إبراهيم يظهرون ضد الزمالك

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 18:13

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا - الزمالك - زيزو

أعلن هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا كليوباترا قائمة فريقه لمواجهة الزمالك في الجولة السادسة من الدوري المصري.

وضم شعبان 20 لاعبا، على رأسهم مهاجم الزمالك السابق باسم مرسي، وهداف الفريق التاريخي شادي حسين.

وضمت القائمة:

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حراسة المرمى: عامر عامر - محمد كوكو

خط الدفاع: مصعب البطاط - خالد صبحي - عبد الله محمود - سيف تقا - محمود البدري - أحمد محسن - عمرو الحلواني - محمود نعيم .

خط الوسط: كوامي بونسو - محمد حسن - محمد إبراهيم - محمود نبيل - بلال السعيداني- ايفانز منساه - شريف دابو - مصطفى ميسي.

خط الهجوم: باسم مرسي - شادي حسين.

ويحتل كليوباترا المركز الخامس في الدوري بـ 8 نقاط، فيما يحل الزمالك ثالثا بـ 10 نقاط.

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