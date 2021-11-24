رابطة الأندية تعلن حرمان 349 مشجعا لـ الأهلي من حضور مباراتين
الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 17:29
كتب : FilGoal
أعلنت رابطة أندية الدوري المصري عن حرمان 349 مشجعا للنادي الأهلي من حضور مباراتين.
وكشفت الرابطة في بيان رسمي، بأن اللجنة المسابقات قررت حرمان 349 مشجعا من حضور مباراتين للنادي الأهلي بسبب الهتاف أثناء عزف النشيد الوطني قبل مباراة الفريق أمام غزل المحلة.
وجاء في البيان أيضا بأنه تم توجيه التحذير لهم بالحرمان النهائي من حضور المباريات في حالة تكرار مثل هذه التصرفات.
جاء هذا القرار على ضوء مباراة الأهلي مع غزل المحلة في بطولة الدوري المصري.
🚨 قرار بحـــرمان 349 مشــجع من حضور مبــاراتين. #رابطة_الأندية_المحترفة | #EPL pic.twitter.com/5h6vsZWnVD— رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) November 24, 2021
وفاز الأهلي على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.
ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة مساء غد الخميس، ضمن مباريات الجولة السادسة.