السعودية والمغرب 1994 - معسكر 3 شهور من أجل أول انتصار في المونديال

على عكس المغرب، كانت السعودية تشارك في كأس العالم لأول مرة حين نجحت في التأهل لمونديال 1994 الذي أقيم في الولايات المتحدة، ولذلك كان الإعداد للبطولة حدثا فريدا.

المنتخب السعودي استعد للمشاركة في المونديال لمدة 3 أشهر متواصلة ليدخل البطولة بشكل فاجئ الجميع بما فيهم الجماهير السعودية.

ويقول فؤاد أنور صاحب أول أهداف السعودية في تاريخ المونديال: "كان تحضيرنا رائعا، وساعدنا على تحقيق نتائج مبهرة".

وأضاف "قضينا 45 يوما في معسكر تدريبي في فرنسا، ثم دخلنا معسكراً آخر في الولايات المتحدة قبل 45 يوما من بدء البطولة".

عندما بدأ المنتخب السعودي المشاركة في كأس العالم، لم تكن التوقعات عالية بالنظر لكونه الظهور الأول في المونديال.

في المباراة الأولى خسرت السعودية أمام هولندا بنتيجة 1-2.

ويكمل أنور "الهزيمة أمام هولندا لم يكن لها تأثير سلبي علينا، في الواقع، لقد منحتنا الكثير من الحوافز قبل خوض المباريات اللاحقة".

وواصل "كنا نعلم أن الهزيمة الثانية أمام المغرب ستنهي آمالنا في التأهل".

منتخب المغرب نفسه دخل الدربي العربي في المونديال بعد خسارته أمام بلجيكا.

لذلك كانت خسارة أحدهما تعني نهاية المشوار، كلاهما لم يكن يبحث سوى عن الفوز، مما زاد اللقاء إثارة ونكهة خاصة لأنه كان أول صدام عربي في تاريخ المونديال.

لم تمر سوى 7 دقائق حتى نجح سامي الجابر في تسجيل هدف التقدم للأخضر بركلة جزاء صنعها بنفسه، بعد بداية مغربية مبشرة.

هذه كانت أول ركلة جزاء للعرب في المونديال.

وكاد المنتخب السعودي أن يضاعف تقدمه في أكثر من مناسبة ولكن اللمسة الأخيرة لم تكلل بالنجاح.

منتخب المغرب نجح بعدها في التعادل بهدف محمد الشاوش بعد فاصل مهاري من زميله أحمد بهجة بهدف التعادل في الدقيقة 26 .

وبينما كان الشوط الأول في طريقه للنهاية استغل الأخضر التقدم المغربي وسدد فؤاد أنور كرة صاروخية من نحو 40 مترا خدعت خليل عزمي حارس المغرب وسكنت الشباك.

لم ينجح الهجوم المغربي في الشوط الثاني في إدارك التعادل بسبب الخطة الدفاعية التي لعب بها الأرجنتيني جورج سولاري مدرب الأخضر ليودع أسود الأطلس المونديال وتجدد السعودية آمالها في التأهل للدور الثاني.

كان خصم المنتخب السعودي في لقاء الجولة الثالثة هو المنتخب البلجيكي والانتصار يعني التأهل لدور الــ16، وما أجمل الفوز بهدف تاريخي مثل هدف سعيد العويران الشهير، والذي صنف كأحد أفضل الأهداف في تاريخ كأس العالم.

في الوقت نفسه أنهى منتخب المغرب مشاركته في المونديال بخسارة ثالثة أمام هولندا.

خسرت السعودية بسهولة أمام السويد في لقاء دور الـ16 بنتيجة 1-3.

وتابع فؤاد أنور "على الرغم من أننا وصلنا إلى دور الـ16، فإنه كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل لأن المباراة ضد السويد لم تكن أصعب من تلك التي واجهناها في دور المجموعات".

واستمر "كنا سُعداء بالتأهل من مجموعتنا، ولم يكن هناك أي نوع من الضغط علينا، ذهبنا إلى المباراة وكأن البطولة قد انتهت بالنسبة لنا، مع ذلك، لعبنا بشكل جيد للغاية ضد منتخب أنهى البطولة في المركز الثالث".

وعلى الرغم من مشاركة منتخب المملكة في المونديال أعوام 1998 و2002 و2006، غير أن المشاركة في نسخة 1994 كانت الأبرز بلا شك.

وأتم "أذهلنا الجميع في مونديال 1994، بما في ذلك مشجعونا، وعلى الرغم الظهور في 4 نسخ متتالية، فإن منتخب 94 لا يزال أفضل جيل مثل السعودية في المونديال".