لا جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس مستعد لعرض 50 مليون يورو لضم فلاهوفيتش

بدأ يوفنتوس التفكير في ضم الصربي دوسان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا الإيطالي في يناير المقبل.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فأن يوفنتوس مستعد لعرض 50 مليون يورو في سوق الانتقالات الشتوية.

ويطالب فيورنتينا بـ 70 مليون يورو للتخلي عن هدافه البالغ 21 عاما، ويسعى يوفنتوس للتفوق على منافسيه.

وأضاف التقرير أن الفريق البنفسجي يرغب في بيع اللاعب خارج الدوري الإيطالي، إلا أن رغبة الصربي هي البقاء في المسابقة.

وأكمل التقرير أن يوفنتوس يعلم برغبة اللاعب في ارتداء قميص البيانكونيري لذلك سيتقدم بعرض في أقرب وقت ممكن.

الصربي سجل 10 أهداف في 13 مباراة حتى الآن بالدوري الإيطالي، بعدما سجل 21 الموسم الماضي خلال 37 مباراة.

وأظهرت أندية مانشستر سيتي وأرسنال وتوتنام وأتليتكو مدريد رغبتها في ضم المهاجم الشاب.