لا جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس مستعد لعرض 50 مليون يورو لضم فلاهوفيتش

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 16:24

كتب : FilGoal

دوسان فلاهوفيتش - فيورنتينا

بدأ يوفنتوس التفكير في ضم الصربي دوسان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا الإيطالي في يناير المقبل.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فأن يوفنتوس مستعد لعرض 50 مليون يورو في سوق الانتقالات الشتوية.

ويطالب فيورنتينا بـ 70 مليون يورو للتخلي عن هدافه البالغ 21 عاما، ويسعى يوفنتوس للتفوق على منافسيه.

أخبار متعلقة
تأييد سجن لاعب يوفنتوس السابق 42 شهرا بسبب المافيا توخيل لا يقع في الفخ مرتين.. تشيلسي يضرب يوفنتوس بالأربعة توخيل: لوكاكو قد يواجه يوفنتوس.. وهافيرتز يغيب ركلتا بونوتشي تقودان يوفنتوس لعبور لاتسيو

وأضاف التقرير أن الفريق البنفسجي يرغب في بيع اللاعب خارج الدوري الإيطالي، إلا أن رغبة الصربي هي البقاء في المسابقة.

وأكمل التقرير أن يوفنتوس يعلم برغبة اللاعب في ارتداء قميص البيانكونيري لذلك سيتقدم بعرض في أقرب وقت ممكن.

الصربي سجل 10 أهداف في 13 مباراة حتى الآن بالدوري الإيطالي، بعدما سجل 21 الموسم الماضي خلال 37 مباراة.

وأظهرت أندية مانشستر سيتي وأرسنال وتوتنام وأتليتكو مدريد رغبتها في ضم المهاجم الشاب.

الدوري الإيطالي دوسان فلاهوفيتش - فيورنتينا فيورنتينا يوفنتوس
نرشح لكم
لا جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس مستعد لعرض 50 مليون يورو لضم فلاهوفيتش تأييد سجن لاعب يوفنتوس السابق 42 شهرا بسبب المافيا منافس مصر - ضربة موجعة لـ نابولي ونيجيريا.. أوسيمين يغيب 3 أشهر مورينيو: وعدت فيليكس بحذاء جديد وركض نحوي ليذكرني إنزاجي: فزنا على نابولي بكل استحقاق.. والآن أنظارنا تتجه لدوري الأبطال لاوتارو مارتينيز: أعتذر لجماهير إنتر
أخر الأخبار
برايثوايت: سيكون لدي دورا مهما في برشلونة عندما أعود 17 دقيقة | الدوري الإسباني
لا جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس مستعد لعرض 50 مليون يورو لضم فلاهوفيتش 45 دقيقة | الدوري الإيطالي
منافس مصر - تعديلات في قائمة السودان بـ كأس العرب.. واستمرار لاعب سموحة 52 دقيقة | كأس العرب 2021
إصابة مهاجم بايرن بفيروس كورونا ساعة | الدوري الألماني
جدول مباريات مصر في كأس العرب.. الموعد والقنوات الناقلة وقائمة المنتخب ساعة | كأس العرب 2021
فانتازي في الجول (5) - مباراة مؤجلة وزيزو ومعلول يواصلان التسجيل.. وثلاثي هو الأفضل ساعة | الدوري المصري
قائمة فلسطين لـ كأس العرب - استبعاد لاعب وإصابة آخر واستمرار مدافع القناة ساعة | كأس العرب 2021
قائمة بيراميدز - السعيد ورمضان يواجهان مانياما الكونغولي في الكونفدرالية ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعليق ساخر من كراوتش بعد معادلة صلاح لرقمه في الدوري الإنجليزي 2 أول تصريح من مرتضى منصور لـ في الجول بعد عودته لرئاسة الزمالك 3 قائمة منتخب مصر لـ كأس العرب – استبعاد طارق حامد وأبو جبل.. وضم داوود وأسامة فيصل وعمر كمال 4 كاف يحدد موعد الإعلان عن قرعة المرحلة النهائية لـ تصفيات كأس العالم 2022