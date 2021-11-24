منافس مصر - تعديلات في قائمة السودان بـ كأس العرب.. واستمرار لاعب سموحة

أجرى منتخب السودان منافس مصر في بطولة كأس العرب تعديلات على قائمته النهائية باستبدال اثنين من اللاعبين.

واستمر أطهر الطاهر ظهير سموحة في قائمة المنتخب السوداني كما تواصل غياب سيف تيري مهاجم فاركو بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

واستبعد منتخب السودان كل من صلاح نمر للإصابة وياسين حامد بسبب اعتذار ناديه.

وضمت قائمة السودان كل من سمؤال ميرغني وأحمد ودا أبوك بدلا من الثنائي المستبعد.

وجاءت قائمة السودان على النحو التالي:-

حراسة المرمى: علي عبد الله - إسحق آدم - محمد المصطفى.

خط الدفاع: أمير كمال - سمؤال ميرغني - أطهر الطاهر - أحمد إبراهيم وضاح - محمد أحمد - وليد حسن - فارس عبد الله - أحمد آدم "بيبو".

خط الوسط: نصر الدين الشغيل - والي الدين بوجبا - أبو عاقلة عبد الله - صلاح عادل - محمد الرشيد - ضياء الدين محجوب.

خط الهجوم: رمضان عجب - الجزولي نوح - معاذ القوز - محمد عبد الرحمن - أحمد ودا ابوك - ياسر مزمل.

وتتواجد السودان في المجموعة الثالثة للبطولة رفقة مصر الجزائر ولبنان.

ويفتتح منتخب السودان مبارياته بلقاء الجزائر في الأول من ديسمبر المقبل، ثم يواجه مصر يوم 4 ولبنان يوم 7 من الشهر نفسه.