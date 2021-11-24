قائمة فلسطين لـ كأس العرب - استبعاد لاعب وإصابة آخر واستمرار مدافع القناة

استقر منتخب فلسطين على قائمته النهائية لخوض منافسات كأس العرب والتي تستضيفها قطر من 30 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وتم استبعاد توفيق لاعب المنتخب الفلسطيني بينما تواصل إصابة محمد الغول ليبتعد الثنائي عن قائمة المنتخب النهائية.

ويغيب محمود وادي مهاجم بيراميدز عن قائمة فلسطين بسبب مشاركة فريقه في كأس الكونفدرالية وهو ما يتعارض مع موعد كأس العرب.

ويغيب عن صفوف فلسطين عدد من المحترفين أبرزهم صالح شحادة وجوناثان زوريلا وبابلو برافو وبدر موسى ومحمود وادي لاعب بيراميدز بسبب التزاماتهم مع أنديتهم، حيث لا تعتبر بطولة العرب ضمن أجندة فيفا الدولية، كما يغيب محمد بلح مهاجم المصري البورسعيدي.

بينما استمر محمد صالح مدافع فريق القناة المصري في القائمة التي تتواجد في العاصمة القطرية الدوحة لخوض معسكر تدريبي قبل البطولة.

وضمت قائمة "الفدائي" الأسماء الآتية: رامي حمادة – عمرو قدورة – عبد الله شقفة – عبد اللطيف البهداري – يزن عويوي – عبد السلام سلامة – محمد خليل – أحمد قطميش – ياسر حمد – محمد صالح (مدافع القناة المصري) – مصعب البطاط – عدي خروب – موسى سليم – محمود أبو وردة – محمد درويش – محمد يامين – عبد الحميد أبو حبيب – محمد باسم – محمود عيد – رئبال دهامشة – ليث خروب – تامر صيام – علي عدوي

يذكر أن منتخب فلسطين يتنافس في المجموعة الثالثة مع منتخبات المغرب والسعودية والأردن.